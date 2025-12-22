Безплатен „Коледен автобус“ в София по празниците

За коледните празници Visit Sofia пуска безплатна атракционна автобусна линия "Коледен автобус" с ретро коли в центъра на София. Линията ще се движи в почивните дни на 26 и 28 декември и ще предлага празнични обиколки с украсени автобуси.

"Коледният автобус" ще работи в следобедните часове – от 14:35 до 19:10 ч., на интервал от 25 минути, като всяка обиколка ще продължава около един час. Пътуването е безплатно до изчерпване на местата.

Началната и крайната спирка е площад „Св. Александър Невски“, в непосредствена близост до Националната галерия „Квадрат 500“. По маршрута автобусите ще спират на общо 25 спирки и ще обикалят два пъти централната градска част, преминавайки покрай ключови локации като Софийския университет, Кино „Одеон“, НДК, Руски паметник, Централни хали, Лъвов мост, Орлов мост, пл. „Македония“, пл. „Възраждане“, пл. „Света Неделя“ и пл. „Княз Александър I Батенберг“.

Маршрутът включва и улици и булеварди като „Гурко“, „Граф Игнатиев“, „Витоша“, „Черни връх“, „Христо Ботев“, „Александър Стамболийски“, „Пенчо Славейков“ и „6-ти септември“, като пълното разписание на тръгванията от всички спирки е публикувано онлайн.

„Коледният автобус“ ще се обслужва от три реставрирани ретро превозни средства – емблематични модели Ikarus, Чавдар и Mercedes, които в миналото са били част от градския транспорт на столицата. Автобусите са собственост на Сдружение „Градски транспорт и инфраструктура“ и IKARUS TOUR SOFIA и са възстановени в автентичен вид.