Слънчево и топло ще е днес, температурите ще са до 18°

Днес ще преобладава слънчево време с разкъсана висока облачност, в западните райони около и след пладне и с незначителна купеста. Вятърът ще е до умерен, в местата, разположени около северните склонове на планините и по долината на Струма, и силен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 13° и 18°, в местата чувствителни на южен вятър с 2-3° по-високи; в София – около 18°, сочи прогнозата на НИМХ.

По Черноморието ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 8°-10°. Температурата на морската вода е 7°-9°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

Над планините облачността ще е разкъсана предимно висока, около и след пладне в масивите от западната половина на страната с развитие и на купеста облачност. Ще духа умерен, по високите части и на места по северните склонове силен до бурен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра – около 0°.



В петък облачността ще се увеличи и от запад на изток на много места ще има валежи от дъжд, в планините над 1300-1400 метра – от сняг. В отделни райони ще са временно интензивни и значителни по количество, с гръмотевици. Вятърът ще е слаб, все още от югоизток. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, а максималните – между 10° и 15°.

През нощта срещу събота вятърът ще се ориентира от северозапад и с него ще проникне студен въздух. С понижението на температурите и в по-ниските планински райони в Западна България дъждът ще се примесва или временно ще преминава в сняг. В събота ще се задържи предимно облачно с валежи. Вятърът ще е до умерен от северозапад. Минималните температури ще се задържат без съществена промяна, а дневните ще се понижат още малко.