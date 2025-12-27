Кои плодове ще ви донесат късмет и благоденствие през новата 2026?

Във фъншуй всеки предмет има своя собствена енергия. Плодовете са особено силно енергийно заредени, защото представляват даровете на природата. Те показват пълен цикъл на растеж, от малко семенце до узрял, здравословен продукт. Това естествено значение ги прави силни инструменти за сбъдване на желанията ни.

Плодовете носят ярка, животворна енергия или Шън Ци. Основните им характеристики съвпадат перфектно с основните идеи за успех, според фъншуй.

Кръгли форми – Повечето плодове на щастието са кръгли, показвайки пълнота, баланс и безкрайния поток от богатство. Формата напомня на монета (кръгла), представляваща пари и късмет.

Ярки цветове – Ярките им цветове като златисто, червено и оранжево се свързват с богатство, енергия и късмет. Те събуждат енергията на пространството, правейки го по-активно и успешно.

Сладки вкусове – Сладостта представлява сладък, щастлив живот. Предлагането и яденето на сладки плодове е начин да поканим сладост и радост в предстоящата нова 2026 година.

Много семена – Плодовете с много семена, като наровете, символизират плодородие, семейно наследство и нарастващо богатство.

Ето кои плодове за късмет и благоденствие през новата 2026 година да внесете в дома си, особено в деня на нейното посрещане.

1. Портокали, мандарини и кумкуати

Това са класическите новогодишни плодове. Кръглата им форма и златистооранжевият цвят представляват златото и богатството. Китайската дума за мандарина звучи като „късмет“, а думата за портокал звучи като „успех“. Кумкуатите, тези малки плодчета, са особено мощни символи на богатство.

Поставете купа с девет портокала или мандарини в хола или в антрето, за да привлечете богатство и късмет за всеки, който влиза в дома ви.

Източник: Плодове за късмет и благоденствие през новата 2026