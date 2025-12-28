IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Как привличаме негативна енергия в живота си?

Премахнете тези токсични навици

28.12.2025 | 13:26 ч. 0
Снимка: istock

Снимка: istock

В ежедневието си често, без да го осъзнаваме, възприемаме мисловни модели и навици, които постепенно натоварват вътрешния ни свят. Някои от тях влияят на настроението, взаимоотношенията и начина, по който преживяваме случващото се в обкръжението ни. Оказват влияние и върху енергията около нас. Вместо да привличаме положителна енергия и такива събития в живота си, ние постоянно се въртим във вихър от негативност и токсичност. 

Как привличаме негативна енергия в живота си? 

  • Постоянно негативно мислене – мислите за проблемите повече отколкото за решенията.
  • Често се съмнявате в себе си  – непрекъснато се критикувате и се подценявате.
  • Сравняване с другите – завиждате или се чувствате по-малко успешни.
  • Токсични взаимоотношения – хора, които ви изтощават емоционално, могат да привличат негативна енергия в живота ви.
  • Негативни думи и оплаквания – думите ви създават тежест около вас.
  • Подаръци с недобра енергия – или от хора, за които знаем, че не са особено положителни като личности. Кои подаръци да не приемате прочетете тук.
  • Трудно се разделяте с гняв, обида – задържането на минали конфликти влияе на настроението ви и енергията около вас.
  • Страх от промяна – отказвате новите възможности.

