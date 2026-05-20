„Кварталът на художниците. Кварталът на артистите“: Нов градски пътеводител разкрива духа на стара София

Емблематични столични локации и неразказани истории оживяват в най-новата книга на издателство Orange Books – „Кварталът на художниците. Кварталът на артистите“. Автори на новия пътеводител на „Бохемска София" са Виктор Топалов и Никол Вълчева.

Книгата съчетава документалност и увлекателен разказ, за да разкрие малко известни факти, любопитни истории и човешките лица зад големите имена от културния живот на столицата. Сред личностите, представени в изданието, са Александър Божинов – авторитет в областта на карикатурата и илюстрацията, Елисавета Консулова-Вазова – една от първите български художнички, Иван Попов – доайен и пионер в българското драматично изкуство, Кръстьо Сарафов – един от най-прочутите български артисти, както и Борис Пожаров, Златина Недева, Сирак Скитник и още над 40 имена на творци и места, оставили своя отпечатък върху културния облик на града.

Книгата изненадва читателите и със своята концепция – тя е двустранно оформена, с двустранна корица и две гледни точки. От едната страна Виктор Топалов повежда читателя из Квартала на художниците, а от другата Никол Вълчева разказва за Квартала на артистите. Двете части се допълват и изграждат цялостен образ на културна София от началото на ХХ век.

Пътешествието из историята на София започва от района между улиците „6-ти септември“ и „Генерал Гурко“ и булевардите „Васил Левски“ и „Евлоги и Христо Георгиеви“ – мястото, където преди повече от век се оформя т.нар. Квартал на художниците. Книгата отвежда читателите и до Долни Лозенец – място, което освен със своята архитектурна красота, е известно и като дом на редица изтъкнати артисти.

Премиерата на „Кварталът на художниците. Кварталът на артистите“ се състоя в София на 19 май 2026 г. и събра повече от 120 гости – представители на културните среди, медии и любители на градската история. Водещ на събитието бе Таня Димова – радиожурналист и водещ в Българското национално радио (БНР).

На въпроса какво искат от своите читатели – да четат, да се разходят из Бохемска София или да погледнат по различен начин към града – Виктор Топалов коментира:

Нашата книга е събрала истории, предадени чрез спомени. Затова насърчаваме читателите да говорят със своите баби и дядовци, със своите роднини. Осъзнаването на нашето минало може да ни помогне да изградим по-достойно настояще. Ако оставим историята само на документи, подписани и подпечатани, тя няма да бъде жива.

От своя страна Никол Вълчева поставя фокус върху пионерите в българското изкуство и значението на културната приемственост:

Това, което най-много ми се иска да остане от тази книга, е хората да си дадат сметка колко много „първи“ личности сме имали тук. Златина Недева – първата жена-режисьор в България. Адриана Будевска – първата жена, която се появява гола на сцената на Народния театър. Александър Миленков – първият български сценограф. Много ми се иска днешните артисти да се огледат в хората, които са били тук преди тях. Важно е да знаем върху какво стъпваме и какво градим. Нека ги уважаваме и да продължаваме да откриваме и други такива личности.

Авторите на пътеводителя са добре познати имена в културния живот на столицата. Виктор Топалов се занимава с изследване на историята на София от 2016 г. Той е създател на дигиталната платформа „Бохемска София“ и автор на книгите „Кварталът на писателите“ (2024) и „Бохемска София: Духът на стария град“ (2022), както и съавтор и съставител на „Бохемска София: Истории от жълтите павета“ (2021), издадени от Orange Books. Носител е на наградата на Столична община за ярки постижения в областта на културата в категория „Литература“.

Никол Вълчева работи като ПР специалист в сферата на сценичните изкуства. Тя изследва миналото на българския театър и е съавтор на книгата „Бохемска София. Истории от жълтите павета“ (2021). Води пешеходните обиколки „Кварталът на артистите“, по време на които представя любопитни факти от живота на някои от най-знаменитите актьори и актриси от първите години на българския театър в столицата. През 2022 г. става част от организационния екип на Наградите за сценични изкуства ИКАР.

Книгата е реализирана с финансовата подкрепа на Столична община и вече може да бъде открита в книжарниците и онлайн.