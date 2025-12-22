BMW-то на Кумбата тръгва към нов собственик

CT Interactive завърта ключа на последната си кампания за годината и насочва фаровете уверено към 2026 г. Най-атрактивната инициатива за 2025 г. се реализира в партньорство с един от най-разпознаваемите български стриймъри и инфлуенсъри – Кумбата, и неговия личен автомобил BMW.

Кой ще влезе в новата година с нова придобивка ще стане ясно на 1 февруари 2026 г. по време на живо излъчване в Kick канала на Кумбата.

За да вземат участие в кампанията, желаещите трябва да се присъединят към официалния Discord сървър на Кумбата чрез линка [тук].

Всички отговарящи на условията участници автоматично се включват в жребия.

Пълните правила и условия на кампанията, изискванията за участие и цялата информация за тегленето ще откриете [тук].

Когато празничните маршрути са предвидими, CT Interactive и Кумбата предлагат различен завой – път, който започва от Discord, минава през общността, адреналина на live стрийма и може да завърши на шофьорската седалка на BMW-то.

За един от участниците това пътуване ще означава много повече от награда – ново начало на 4 колела в първите дни на 2026 г.