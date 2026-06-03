Буря отложи откриването на опакования мост „Пон Ньоф“

Силна буря отложи за по-късна дата откриването на инсталацията на твореца JR „La Caverne du Pont Neuf“ („Пещерата на Пон Ньоф“), която отдаваше почит на опаковането от Кристо и от Жан-Клод на моста „Пон Ньоф“ в Париж преди 40 години. Това съобщиха от екипа на твореца JR.

Причината за отлагането на откриването, което беше планирано за 6 юни, е че този следобед инсталацията, която е в процес на разполагане, е била повредена. Технически експерти и инженери по проекта проверяват какви са точните причини за повредата. Веднага щом направят съответните оценки, те ще информират обществеността и ще обявят нова дата за откриването, се казва в съобщението, предаде БГНЕС.

Годишнината от опаковането на "Пон Ньоф" беше през 2025 г., но проектът за JR, който ѝ отдава почит, планиран за миналата година, беше отложен за настоящата.

Монументалната скална илюзия на френския артист е замислена така, че "да погълне" историческия мост, по който парижани преминават над река Сена вече повече от четири века, отбелязват от екипа му.

Определян като едно от най-амбициозните произведения на публичното изкуство в Париж от десетилетия насам, проектът се финансира чрез продажби на творби на JR и с подкрепата на корпоративни партньори.