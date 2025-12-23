Maserati GT2 отбелязва успехите си през 2025 г. и гледа към състезателен сезон 2026

Сезон 2025 за Maserati Corse – която се завърна в шампионатите с автомобили със затворени колела едва през 2023 г. – приключи изключително успешно, с още повече титли, добавени към богатата историческа колекция от трофеи на Дома на Тризъбеца.

С Maserati GT2 на отбора LP Racing Филип Прете спечели титлата в Am Class на GT2 European Series powered by Pirelli, като защити шампионската си титла след предишния си успех през 2024 г. На 22 ноември Прете получи отличието по време на годишните награди на SRO Motorsports Group, проведени в Scuola Grande della Misericordia във Венеция – кулминация на един образцов сезон, в който той спечели 10 от 12 състезания и донесе титлата на отбора LP Racing.(

През 2026 г. ще бъде потвърдено участието на автомобилите на производителя от Модена в шампионата GT2 European Series (който ще дебютира в Монца на 30–31 май), като Maserati ще се присъедини и към проекта SRO GT Academy, обявен по време на последното издание на 24-те часа на Спа.

Новият формат включва и нов Silver клас, в който ще бъде присъждана титлата SRO GT Academy. Така автомобил от Дома на Тризъбеца (или друга марка) ще участва в цял сезон в Silver или Pro Am класa на GT World Challenge Europe – Endurance Cup, считано от 2027 г.

С поглед към новата 2026 година: над 20 шампионата. Над 170 състезания годишно. Повече от 100 състезателни уикенда от януари до декември. Maserati GT2 е готов да се наложи в най-значимите серии със затворени колела по целия свят. Към този впечатляващ списък от шампионати вече се присъединява и US International GT, който за първи път отваря врати както за Maserati GT2, така и за MCXtrema, в категория GTX.

International GT Championship отвежда най-добрите GT автомобили на съвременността на легендарни писти. Първото състезание от новия сезон ще се проведе на Себринг в периода 26 февруари – 1 март, следвано от Road Atlanta (12–15 март), Lime Rock (21–23 май), Mid-Ohio (11–14 юни), Road America (25–28 юни), Watkins Glen (16–19 юли), VIR (17–20 септември), Laguna Seca (2–4 октомври), Barber (16–18 октомври) и COTA (5–8 ноември).

По този начин списъкът със състезанията, в които Maserati GT2 е допустим за участие, се разширява допълнително след експанзията през 2025 г. в различни серии чрез лансирането на пакета Endurance Pack.

Домът на Тризъбеца се подготвя за нов изключително важен сезон, в който ще отбележи 100 години от състезателния си дебют: през 1926 г. Maserati Tipo 26 – първият автомобил с логото на Тризъбеца върху предния капак – участва в Targa Florio и печели своя клас.