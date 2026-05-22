Може да станете новият собственик на "Портата към ада" ВИДЕО

Може да сте новият собственик на "Портата към ада", която разполага със сладоледен магазин "Crematory", мини голф на тема дявола и сватбен параклис.

Искате ли да си купите парче ад? За 625 000 долара (539 000 евро) можете да станете собственик на част от известния с дяволския си стил град в Мичиган в Средния Запад на САЩ.

Седемте акра за продажба в града разполагат с мини голф игрище, сладоледен салон, наречен The Crematory, сватбен параклис и изобилие от шеговит адски чар, пишат от Euronews.

След десетилетия, в които е посрещал посетителите на "Портата към ада", 80-годишният им собственик е решил, че най-накрая е време да се измъкне от ада завинаги. Джон Колон продава имота, за да се пенсионира, след като управлява популярната туристическа дестинация от 1998 г.

Сред странните бизнеси на тема ад, сватбеният параклис е особено популярен. На уебсайта на Hell, шеговито описание гласи:

"Брак, който започва в Ада, няма къде да отиде освен нагоре!"

Градът с необичайно име функционира от 1838 г. и официално е приет три години по-късно.

Когато Адът замръзва

През зимата Адът може да изпита температури под нулата, което означава, че буквално замръзва.

Въпреки това, градът е дом и на популярния Hell Saloon, ресторант, който се гордее и с музика на живо.

Според обявата за недвижими имоти на Hell, имотът е печеливш, като е реализирал брутен доход от 327 000 долара (282 000 евро) през 2024 г. Разположен на 20 мили северозападно от Ан Арбър, петият по големина град в Мичиган, Адът отдавна е любима дестинация за туристи, търсещи някъде малко по-различно.

На туристическия уебсайт на щата Мичиган се възхваляват многобройните му прелести.

"Адът е своеобразна дестинация, която задължително трябва да посетите, известна с дяволския си хумор и игривите си атракции", пише там. "Независимо дали сте тук за смях, снимки или за новостта да кажете: "Били сте до Ада и обратно", този нестандартен град предлага запомнящо се и забавно преживяване."

История на продажба

Всъщност това не е първото родео за Ада на пазара на недвижими имоти. Градът е сменял собственика си и е флиртувал с обяви и преди. В предишна итерация имотът беше обявен за много целенасочена цена от 999 666 долара, преди в крайна сметка тя да бъде намалена до 900 000 долара, след като сделка с арт колектив се провали. Тази група, запомнящо се наречена "Прокълнатите", се надяваше да превърне пространството в общност на артисти от световна класа, но не успя да набере достатъчно финансиране, за да го осъществи.

Настоящата обява от 625 000 долара отразява актуализирана собственост, по-опростени граници на имота и, честно казано, по-конкурентна цена за това, което получавате. За контекст, това е по-малко от средната цена за тристаен дом в много калифорнийски предградия, само че в този случай получавате цял град, множество бизнеси, марка с национално признание и възможността да се представяте като собственик на Ада на всяко парти до края на живота си.

Потенциалът за брандиране е абсолютно адски (по най-добрия начин)

Ето частта, която прави този списък наистина вълнуващ от бизнес гледна точка. "Ад, Мичиган" вече е на туристическия уебсайт "Първ Мичиган". Той привлича автобусни турове. Той стана особено популярен на 6 юни 2006 г., когато хората се редяха на опашка пред "Скриймс", за да купуват стоки с щампа "666", отбелязвайки датата 6.06.2006 г. Градът има естествена, вградена популярност, която повечето малки бизнеси харчат цяло състояние, опитвайки се да произведат.

В ерата на социалните медии, притежаването на място, буквално наречено "Ад", е мечта за инфлуенсъри и дар за маркетингов екип. Всяко сезонно събитие, всеки необичаен продукт, всяка възможност за снимка на практика пише свой собствен надпис. Един умен купувач с известна креативност и желание да се впусне силно в темата може да превърне това в атракция, която привлича посетители от цялата страна. Околността също не е навредила: "Ад" се намира близо до езера, паркове и километри пътеки, което означава, че има вграден пешеходен трафик от любители на дейности на открито, които иначе може би не биха потърсили град, кръстен на подземния свят.

Какво ни учи тази продажба за брандирането на малки градове

Ад, Мичиган е пример за това какво се случва, когато едно място се облегне изцяло и безстрашно на своята идентичност, вместо да бяга от нея. Повечето градове с неудобно или необичайно име прекарват десетилетия в опити да ребрендират или да омаловажат асоциацията. Адът тръгна в другата посока и построи магазин за подаръци, сватбен параклис и сладоледен салон около него. Резултатът е град, който е оцелял и процъфтявал до голяма степен благодарение на името си, а не въпреки него.

Урокът тук е, че автентичността, дори когато е абсурдна, е бизнес стратегия. Хората ще се отклонят от пътя си, ще плащат за дипломи за новост и ще се женят на място, наречено Адски параклис на любовта, именно защото е специфично, запомнящо се и истински забавно. Следващият собственик не е нужно да преоткрива топлата вода. Той просто трябва да продължи да подхранват огъня, така да се каже, и може би да инвестира в някои грижи за съоръженията, като същевременно остави името на града да върши тежката работа.

Независимо дали купувачът се окаже инвеститор, предприемач или просто някой, който винаги е искал да се хвали на семейни вечери, едно е сигурно: който купи Hell, ще има история, която си струва да се разказва много дълго време.