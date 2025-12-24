Хитове при прическите за новогодишната нощ

Другата седмица по това време ще се готвим за посрещането на новата година. Всяка дама иска да блесне с визия за празника и да влезе в 2026 г. с перфектна визия. Ако още не сте решили с каква прическа да сте, тук може да намерите вдъхновение. Ето тенденциите при прическите за новогодишната нощ, според американския "Cosmopolitan".

Кок

Вечна класика за официално събитие и парти - кокът. Хубавото е, че сега и двамата му варианта са модерни. Може да изберете лъскав, прилежно направен, изряден кок - като на балерина за новогодишната нощ. Идеален за официално събитие и изискано място. Но сега модерни са и несъвършените кокове - леко разрошени, с пуснати кичури, бретон, не пригладени, с леки вълни и къдрици. С тях също изглеждате привлекателни, а и лъчезарни. Чудесни за бар, дискотека, домашно парти.

Наполовина пусната, наполовина вдигната

Една много интересна прическа, която сякаш винаги е на мода и винаги изглежда чудесно - за всякакъв повод. Става дума за това - косата да е наполовина вдигната, наполовина оставена свободно пусната. Може да си направите полуопашка и долната част на косата да остане пусната. Може да направите и полукок. Така едновременно променяте визията си, но не драстично, и не се изискват много усилия за тази прическа. С нея обаче изглеждате игриви, жизнерадостни, дори настроени за флирт. Разкриват се чертите на лицето ви и гримът изпъква.

