Майли Сайръс и Макс Морандо май ще вдигнат тайна сватба

Майли Сайръс и Макс Морандо май няма да правят грандиозна или традиционна сватба. Според източници, 33-годишната певица и 27-годишният барабанист сериозно обмислят да избягат и да се оженят тайно някъде. Изпълнителката не иска отново да бъде булка и ценни личното им пространство с музиканта.

"Майли е наистина щастлива сега и на такова добро, спокойно място. Тя не е супер навита на идеята да прави друга сватба", коментира източник на "Us Weekly".

Звездите определено ще празнуват по своя си начин и се надяват да направят "нещо забавно и значимо, което се усеща много специално за тях".

