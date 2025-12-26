IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Майли Сайръс и Макс Морандо май ще вдигнат тайна сватба

Не искат стрес и внимание

26.12.2025 | 21:00 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Майли Сайръс и Макс Морандо май няма да правят грандиозна  или традиционна сватба. Според източници, 33-годишната певица и 27-годишният барабанист сериозно обмислят да избягат и да се оженят тайно някъде. Изпълнителката не иска отново да бъде булка и ценни личното им пространство с музиканта.

"Майли е наистина щастлива сега и на такова добро, спокойно място. Тя не е супер навита на идеята да прави друга сватба", коментира източник на "Us Weekly".

Звездите определено ще празнуват по своя си начин и се надяват да направят "нещо забавно и значимо, което се усеща много специално за тях".

Още за отношенията и плановете им четете в teenproblem.net

звезди Майли Сайръс Макс Морандо сватба двойка
