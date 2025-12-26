IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Брад Пит и Инес де Рамон не смятат да сключват брак

Щастливи са и така

26.12.2025 | 20:15 ч. 7
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Връзката между Брад Пит и Инес де Рамон се развива добре. 33-годишната дизайнерка на бижута и 62-годишият актьор са заедно вече повече от 3 години.

Но сега източник каза, че не мислят за брак и сватбата не влиза в плановете им за бъдещето. А и Инес не иска да е център на внимание.

"Инес няма интерес в това да бъде под светлините на прожекторите и това е нещото, от което Брад се възхити, когато се запознаха", коментира източник на "Us Weekly".

Казва се още, че връзката върви добре и двамата са "много отдадени" един на друг. Но "нямат интерес към това да се женят и са на едно и също мнение относно това".

Брад Пит Инес де Рамон
