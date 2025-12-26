Брад Пит и Инес де Рамон не смятат да сключват брак

Връзката между Брад Пит и Инес де Рамон се развива добре. 33-годишната дизайнерка на бижута и 62-годишият актьор са заедно вече повече от 3 години.

Но сега източник каза, че не мислят за брак и сватбата не влиза в плановете им за бъдещето. А и Инес не иска да е център на внимание.

"Инес няма интерес в това да бъде под светлините на прожекторите и това е нещото, от което Брад се възхити, когато се запознаха", коментира източник на "Us Weekly".

Казва се още, че връзката върви добре и двамата са "много отдадени" един на друг. Но "нямат интерес към това да се женят и са на едно и също мнение относно това".

Още за отношенията им четете в teenproblem.net