Най-добрите тоалети на червения килим за 2025 г.: Тейлър Суифт, Риана...

Още една година е към своя край. 2025-а ни донесе много неща, които да харесаме в сектора “червени килими“.

От второто престурне „Злосторница“ до третата бременност на Риана, през последните 12 месеца нямаше недостиг на забележителни стилни моменти – и ние се заехме с трудната задача да изберем най-добрите от целия сезон на наградите, филмовите фестивали и изобилието от премиери.

Някои от най-запомнящите се визии за годината бяха предложени от звезди като Зендая, Сабрина Карпентър, Сидни Суини и други.

А ето и нашата селекция:

Тейлър Суифт

Годежът на Тейлър Суифт и Травис Келси може би е най-голямата новина в поп културата за годината, а на наградите „Грами“ през февруари визията на поп мегазвездата беше на практика любовно писмо до нейния „мъж от Чийфс“.

В допълнение към избора на блестяща рокля с корсет Vivienne Westwood и обувки на висок ток Casadei в емблематичния цвят на отбора от NFL „Канзас Сити Чийфс“, за който играе любимият ѝ, Суифт се появи и с над 60 карата рубини Lorraine Schwartz – включително персонализирана верижка за крак, украсена с висулка „Т“, която тя е проектирала съвместно с бижутера.

Феновете веднага свързаха аксесоара със знойния текст от песента ѝ Guilty as Sin?: „Ами ако е написал „мое“ на горната част на бедрото ми само в съзнанието ми?“

Джена Ортега

Звездата от „Уензди“ е истински почитател на рисковете на червения килим, а едва забележимият, украсен с бижута топ, който носеше на наградите „Еми“ през септември, може би е една от най-добрите ѝ визии за всички времена.

Този корсет е от първата колекция на Сара Бъртън за Givenchy и тежи между 9 и 13 килограма, според нейния стилист Енрике Мелендес. Неостаряващата героиня на Изабела Роселини в „Смъртта ѝ прилича“ би се гордяла.