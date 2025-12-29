IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Нина Добрев изпраща годината по бански

Показа топ форма

29.12.2025 | 22:18 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Коледните празници определено се отразяват страхотно на Нина Добрев. В края на седмицата 36-годишната актриса от български произход публикува в профила си в Instagram горещ кадър, с който очарова напълно феновете си.

Виждаме как звездата се излежава на дървени пейки сред красива природа и воден басей. Тя е по изрязан черен бански от 2 части.
Нина е в чудесна форма и омайва с фигурата си.

"Умствено на самолетен режим", написала е Доберв към кадрите.

2025 година беше драматична за актрисата.

През септември стана ясно, че тя и Шон Уайт са се разделили.

