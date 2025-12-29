Нина Добрев изпраща годината по бански

Коледните празници определено се отразяват страхотно на Нина Добрев. В края на седмицата 36-годишната актриса от български произход публикува в профила си в Instagram горещ кадър, с който очарова напълно феновете си.
Виждаме как звездата се излежава на дървени пейки сред красива природа и воден басей. Тя е по изрязан черен бански от 2 части.
Нина е в чудесна форма и омайва с фигурата си.
"Умствено на самолетен режим", написала е Доберв към кадрите.
2025 година беше драматична за актрисата.
През септември стана ясно, че тя и Шон Уайт са се разделили.
