Защо се влюбваме в един и същ тип хора?

Дори когато се кълнем, че „този път ще е различно“, някак се оказваме привлечени от партньори, които приличат на предишните – със същия характер, същите проблеми, същата емоционална дистанция или същата интензивност на връзката. Няколко психологически, биологични и социални фактора стоят в основата на тази тенденция.

Основни причини за повтарящите се романтични модели

Сформирани в ранна възраст стилове на привързаност

Начинът, по който сте се чувствали по отношение на хората, които са се грижили за вас в детството – дали сте се чувствали сигурни, тревожни, обгрижвани, отблъснати или смесица от няколко изброени усещания – има тенденция да оформя това, което търсите, съзнателно или несъзнателно, в отношенията си като възрастни. Тези стилове на привързаност влияят върху очакванията ви за близост, начина, по който се справяте с конфликтите и колко сигурни се чувствате, когато сте уязвими, според Verywell Health.

Имате определен тип

Проучване, проведено от учени от Университета в Торонто, показва, че партньоритена много хора в различни връзки споделят сходни личностни характеристики. Дори когато хората искат да променят това, което търсят, те често все пак избират партньори с познати черти, пише ScienceDaily.

Социални фактори и такива, свързани със средата

Общата среда, култура, социални кръгове, ценности, навици и начин на живот силно влияят върху това с кого се срещаме, с кого се чувстваме комфортно и кого възприемаме като привлекателен. Тази прилика се засилва от социалните структури.

Източник: Защо продължаваме да избираме сходен тип партньори в любовта