На 88-години си отиде легендарният синоптик Минчо Празников

На 88-годишна възраст почина емблематичният български синоптик Минчо Празников. Тъжната вест съобщи в публикация в социалната мрежа Facebook неговият дългогодишен колега Иво Андреев. Празников остава завинаги в историята като едно от най-разпознаваемите и уважавани лица, свързани с прогнозата за времето в България.

Минчо Досев Празников е роден на 9 февруари 1938 година в град Дряново. Името си наследява от своя дядо, който е бил опълченец и е раняван два пъти по време на историческите боеве за Шипка. Любопитен факт от семейната история е произходът на легендарната фамилия – тя идва от прозвището на неговия прадядо, който често е оправдавал отсъствията си от училище с различни църковни празници.

Интересът към метеорологията се заражда у него още в ранна възраст. Впоследствие завършва специалност "Физика и метеорология" във Физическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Професионалната му кариера започва с 22-годишен стаж като синоптик в редиците на Военновъздушните сили на България. В периода от 1986 до 2000 година той работи като експерт в Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). От декември 2000 година Минчо Празников става част от екипа на частната фирма за метеорологични прогнози "ТВ-МЕТ", чрез която се превръща в ежедневно и обичано присъствие в домовете на зрителите.

В личен план синоптикът бе женен за професор Цанка Бошнакова-Празникова, дългогодишен преподавател в Медицинската академия.

През 2001 година Минчо Празников прави крачка извън строго професионалното си амплоа и се явява на парламентарните избори в страната. Той става част от кандидат-депутатската листа на партия "Гергьовден" в град Кърджали, но политическата формация не успява да събере необходимия брой гласове за парламентарно представителство в региона