Атракционен влак София - Банкя ще пътува на Лазаровден

Две специални пътувания с парен локомотив от София до Банкя ще се проведат на Лазаровден, 4 април. От БДЖ посочиха, че празничната композиция ще бъде водена от локомотив № 26.26 от музейния парк на дружеството, произведен в края на първото десетилетие на XX век. Влакът ще включва три пътнически вагона, тематично украсени за Великден.

Влакът ще осъществи два курса по маршрута София - Банкя - София в рамките на съботния ден. Първото пътуване ще тръгне от Централна гара София в 09:00 ч., с пристигане в Банкя в 09:42 ч. Обратният курс ще започне в 11:10 ч. и ще завърши в София в 11:51 ч. Второто пътуване ще стартира в 13:50 ч. от София, като влакът ще пристигне в Банкя в 14:32 ч., а обратно към София ще тръгне в 16:10 ч., с пристигане в 16:51 часа.

По време на престоя на влака в Банкя пътниците могат да се разходят из градския парк и да разгледат реставрираната Централна минерална баня и парк „Ротонда“.

От дружеството допълват, че цената на двупосочния билет за възрастни е 20 евро (39,12 лв.), а за деца до 10 години - 10 евро (19,56 лв.), като включва запазено седящо място. Билети могат да се закупят от билетните каси и железопътните бюра във всички гари, както и онлайн на https://bileti.bdz.bg/.