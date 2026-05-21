Като на кино: Часовник за 1 милион евро бе откраднат от хотел в Кан

Всяка година фестивалът е атакуван от професионалисти

21.05.2026 | 09:12 ч.
Снимка Пиксабей

Луксозен часовник, чиято стойност се определя до 1 милион евро, бе откраднат от престижен хотел в Кан, предаде Франс прес, като се позова на полицейски източник в южния френски град на Ривиерата.

АФП отбелязва, че кражбата е била извършена в момент, когато Кан е домакин на най-големия кинофестивал в света.

Часовникът от луксозната швейцарска марка "Ришар Мил", който е собственост на частно лице, е бил откраднат по време на блъсканица близо до тоалетните на хотел "Палм Бийч", който се намира на прочутия крайбрежен булевард "Кроазет" в Кан.

Всяка година в Кан, в периода около кинофестивала, високоспециализирани и много организирани крадци се опитват да отнемат бижутата от богати чуждестранни туристи, принуждавайки властите да засилят мерките си за сигурност, отбелязва АФП. Миналата година в града за два месеца са били регистрирани над 10 кражби или опити за кражба на луксозни часовници.

Тагове:

часовник кан 1 млн. евро Ришар Мил крадци
