BGONAIR Live Новини Днес | 21

Внучката на Мусолини спечели италианския Big Brother

Алесандра ще дари половината от сумата за благотворителност

21.05.2026 | 08:56 ч. 2
Снимка: Getty Images

Бившият италиански депутат Алесандра Мусолини спечели телевизионното шоу Big Brother в Италия, съобщи ДПА. 63-годишната внучка на фашисткия диктатор Бенито Мусолини триумфира над 15 участници по време на финала на риалити формата, предаде NOVA.

Празнувайки победата си Мусолини заяви: „Изживях всичко пълноценно, оставайки вярна на себе си. Не съжалявам за нищо“. Тя ще получи награда от 100 000 евро, като половината ще дари за благотворителност.

Мусолини е била член на Европейския парламент, а също така е била депутат и в италианския, отбелязва ДПА. Първоначално тя принадлежеше към малка неофашистка крайнодясна партия, преди да се присъедини към политическата формация „Форца Италия“ на вече покойния бивш премиер на Италия Силвио Берлускони.

В момента Алесандра Мусолини е член на управляващата дяснопопулистка партия „Лига“. Преди да влезе в политиката, тя е работила като модел, актриса и певица.

Шоуто, в което участват знаменитости, се излъчва в Италия от десетилетие, под наименованието Grande Fratello VIP. През 2020 г. Мусолини участва и в танцовото състезание Ballando con le stelle, където завърши на трето място.

Алесандра е дъщеря на Романо Мусолини, най-малкият син на Бенито Мусолини, и първата му съпруга Мария Шиколоне, която е сестра на филмовата звезда София Лорен. Алесандра често предизвиква полемики заради отказа си да се разграничи от своя дядо, допълва ДПА.

