Акция "Блокада на мутрите": Полицията да влиза в 6 столични квартала и да ги прочиства

Полицията да блокира и да влезе в шест софийски квартала и да ги "профилактира". Преведено от полицейски език това означава да разкрие престъпността там от дребните риби до босовете и да я прочисти. Това предложи на МВР Борис Бонев, общински съветник и лидер на "Спаси София".

Шестте квартала са

тузарските "Симеоново", "Драгалевци", "Бояна", и ромските "Факултета", "Филиповци" и "Христо Ботев".

"Имам предложение към министъра на вътрешните работи - за следващата 1 година шест квартала на София да бъдат напълно барикадирани и всеки скъп автомобил да бъде проверяван. Само шест квартала - "Симеоново", "Драгалевци", "Бояна", "Факултета", "Филиповци" и "Христо Ботев". Това са шестте квартала, които ако бъдат профилактирани, няма да има проблеми.

Защото излиза, че 90% от онези, които се имат за самозабравили се мутри, онези, които ни газят по улиците, които искат да слизат да те бият, ако нещо си ги погледнал накриво, живеят в някой от тези шест квартала.", каза Борис Бонев по БНТ.

Пореден повод стана гонката на ул. "Челопешко шосе" в петък вечерта, предизвикала жестока катастрофа с вече четирима загинали и десетки ранени.

"Камери има колкото искате. Местата за гонки се знаят, всички ги знаят.

Има ги във форуми, те се хвалят сами. Тук въобще не става въпрос за някакви чутовни мерки и да намерим къде са тези, които нарушават правилата, които са тези, които карат с 200 по градски и извънградски пътища. Всички тези хора са известни.

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Те карат скъпи коли, много често са сътрудници и информатори на полицията. Занимават се с престъпления и наркотици. Така че нека говорим право куме в очи - ако МВР не се задейства, не ги дисциплинира и профилактира по всякакви възможни начини, тези трагедии ще продължат", аргументира се Бонев.

Той обикалял цяла София и виждал достатъчно на много места в тези квартали. МВР трябва да проверява хората със скъпите автомобили - онези с

фераритата, макларъните с тунингованите беемвета и мерцедеси.

Обикновено те са в тези квартали. Това са трите скъпарски квартала и трите ромски квартала на София, каза още Бонев.

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"Защото това, което се случи онзи ден в катастрофата е от ромски мутри. Само че Семерджиев, който уби две момичета на бул. "Черни връх", не беше ромска мутра. И много други не бяха ромски мутри, за да кажем, че това е само етнически проблем. Това е проблем на един слой хора, които са се самозабравили и които твърде дълго време са били толерирани от полиция и други институции", допълни лидерът на "Спаси София".

Познавам достатъчно много роми, които са прекрасни хора, интелигентни, учещи и работещи. Така че да обобщаваме цял етнос заради проявлението на определени маргинали, не е редно.

Защото повечето катастрофи са извършени от българи

- не можем да кажем, че те са такива и такива, коментира още Бонев. Тук проблемът е, че има хора, които отдавна са известни на полицията, но те не се профилактират, не се арестуват, коли не се отнемат и им се позволява да си правят каквото си искат, допълни той.

Работата на общината е да осигури видеонаблюдение и качествена инфраструктура. Но след като на "Челопешко шосе", което е пълно с дупки, те са си направили гонка, значи не е това проблемът. Работа на полицията е не да се крие в храстите, а да си върши работата. Знаят се булевардите в София с гонки - те са максимум десет, полицията трябва да е там. Всичко е въпрос на работа на МВР - на място, каза още Бонев.