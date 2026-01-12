Седмичен любовен хороскоп за 12 - 18 януари

През новия период ни очакват свежи емоции, но и смели избори. Възможно е да се наложи да се справим с някои изненади, особено около тригона в четвъртък между Венера и Уран. През седмицата Венера преминава във въздушния Водолей и превръща любовта в нещо по-приятелско и достъпно. До неделя, новолунието в Козирог задвижи нещата, насърчавайки ни да изграждаме реалистични взаимоотношения.

Повече за всяка зодия може да прочетете в любовния ни хороскоп за 12 – 18 януари 2026.

Овен

Тази седмица ще изисква решителност и внимание, които да направят отношенията ви по-истински. До четвъртък може да се появи изненадваща възможност за социално взаимодействие, така че не отказвайте нови покани, особено ако сте необвързани. През почивните дни Венера преминава в знака на зодия Водолей, което ще засили емоционалната близост с любим човек.

Това може да означава, че ще споделите преживяване с партньора си или ще срещнете интересен човек. Новолунието в Козирог ще подкрепи сериозните стъпки в отношенията и ще действате само ако наистина имате намерение.

Телец

Скъпи Телци, любовта се нуждае от нови преживявания и стабилност, за да се развива трайно. Началото на седмицата ще е спокойно, но четвъртък носи съвпад на Венера и Уран, който може да промени рутината ви. Венера влиза във Водолей и обръща внимание на публичния ви живот, като насърчава изразяването на сериозни намерения.

Новолунието в Козирог в неделя ще разшири погледа ви към любовта. За обвързаните това може да помогне за сближаването с любимия човек. Бъдете внимателни със себе си и отделете време за размисъл преди да вземете важни решения. Споделяйте с любимия ви човек и си осигурете повече приятни мигове заедно.

Близнаци

Истината има сила, когато се изказва внимателно, а желанието расте, когато доверието е стабилно. Четвъртък може да донесе приятна изненада, като неочаквана среща или подарък.

След като Венера премине във Водолей и стимулира любопитството ви, е възможно да се увлечете по идея, препоръчана от партньора ви, което е прекрасно. Новолунието в Козирог ще завърши седмицата с подкрепа за споделянето, било то на истории, ресурси или време. Отделете пауза между важните разговори, но не ги избягвайте.

Източник: Любовен хороскоп за 12 – 18 януари 2026