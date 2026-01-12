One Battle After Another доминира на "Златен глобус", вижте наградените

Филмът One Battle After Another доминира на церемонията по връчването на наградите „Златен глобус“, като спечели отличието за най-добър комедиен филм. Същевременно Hamnet поднесе изненадата на вечерта, грабвайки наградата за най-добър драматичен филм.

Ексцентричният трилър на Пол Томас Андерсън One Battle After Another, който се фокусира върху застаряващ революционер, изигран от Леонардо ди Каприо, оглави вечерта, като спечели четири награди от общо девет номинации.

Филмът получи още отличия за най-добър режисьор, най-добър сценарий и най-добра актриса в поддържаща роля за Теяна Тейлър на пищната церемония „Златен глобус“, която е ключова стъпка по пътя към наградите „Оскар“ през март.

В категорията за най-добър актьор в главна роля обаче Ди Каприо беше подминат в полза на изпълнението на Тимъти Шаламе като амбициозен състезател по тенис на маса от 50-те години на миналия век във филма „Marty Supreme“.

Последната награда за вечерта донесе и най-голямата изненада.

Hamnet — трагична литературна адаптация, която си представя живота на Уилям Шекспир и съпругата му, докато преживяват смъртта на сина си — спечели наградата за най-добър драматичен филм.

Очакванията бяха отличието да отиде при „Sinners“ — историческия хорър на Райън Куглър, посветен на сегрегирания американски Юг през 30-те години на XX век.

„Обичах книгата, но имах чувството, че на света съществува само един режисьор, който може да разкаже тази история“, каза Стивън Спилбърг, продуцент на филма, преди да предаде микрофона на режисьорката Клои Джао.

Джао — родената в Китай режисьорка на носителя на „Оскар“ за най-добър филм „Nomadland“ — посвети наградата на актьорите и екипа на „Hamnet“, които „загубиха свои близки, докато правехме този филм“.

Сериалът "Юношество" ("Adolescence") обра призове във всички категории, в които беше номиниран. 16-годишният Оуен Купър стана най-младият актьор, който печели в категорията "Най-добра поддържаща мъжка роля в телевизионен сериал". В нея беше номиниран и Ашли Уолтърс – единствената номинация на "Юношество", която не бе превърната в награда.

За първи път в историята на "Златните глобуси" беше дадена статуетка и в категория "Подкаст". Спечели я Ейми Полър, която през 2014 г. получи златен глобус и за ролята си в сериала "Parks and Recreation" ("Паркове и отдих").

Ето и всички победители на наградите "Златен глобус 2026":

Най-добър филм – драма:

"Хамнет"

Най-добър филм – комедия или мюзикъл:

"Битка след битка" (победител)

Най-добър режисьор:

Пол Томас Андерсън – "Битка след битка" (победител)

Най-добра актриса във филм – драма:

Джеси Бъкли – "Хамнет"

Най-добър актьор във филм – драма:

Вагнер Моура – "Тайният агент"

Най-добра актриса във филм – комедия или мюзикъл:

Роуз Бърн – "If I Had Legs I'd Kick You"

Най-добър актьор във филм – комедия или мюзикъл:

Тимъти Шаламе – "Върховният Марти" (победител)

Най-добра поддържаща женска роля във филм:

Теяна Тейлър – "Битка след битка"

Най-добра поддържаща мъжка роля във филм:

Стелан Скарсгард – "Сантиментална стойност"

Най-добър сценарий:

Пол Томас Андерсън – "Битка след битка"

Най-добра оригинална музика:

Лудвиг Йорансон – "Грешници"

Най-добра оригинална песен:

"Golden" – "KPop Demon Hunters"

Най-добър анимационен филм:

"KPop Demon Hunters"

Най-добър чуждоезичен филм:

"Тайният агент"

Кинематографично и боксофис постижение:

"Грешници"

Най-добър телевизионен сериал – драма:

"The Pitt" (Спешни случаи в Питсбърг)

Най-добър лимитиран сериал, антологичен сериал или ТВ филм:

"Adolescence" (Юношество)

Най-добър телевизионен сериал – комедия или мюзикъл:

"The Studio"

Най-добра актриса в телевизионен сериал – драма:

Рей Сийхорн – "Pluribus"

Най-добър актьор в телевизионен сериал – драма:

Ноа Уайли – "The Pitt" (Спешни случаи в Питсбърг)

Най-добра актриса в телевизионен сериал – комедия или мюзикъл:

Джийн Смарт – "Hacks"

Най-добър актьор в телевизионен сериал – комедия или мюзикъл:

Сет Роугън – "The Studio" (победител)

Най-добра актриса в лимитиран сериал, антологичен сериал или ТВ филм:

Мишел Уилямс – "Dying for Sex"

Най-добър актьор в лимитиран сериал, антологичен сериал или ТВ филм:

Стивън Греъм – "Adolescence" (Юношество)

Най-добра поддържаща женска роля в телевизионен сериал:

Ерин Дохърти – "Adolescence" (Юношество)

Най-добра поддържаща мъжка роля в телевизионен сериал:

Оуен Купър – "Adolescence" (Юношество)

Най-добър комедиен ТВ стендъп:

Рики Джървейс – "Ricky Gervais: Mortality"

Най-добър подкаст:

"Good Hang with Amy Poehler"