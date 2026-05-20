Публикуваха верните отговори на матурата по БЕЛ

Министерството на образованието и науката публикува верните отговори от матурата по български език и литература, която се проведе днес.
Няма промяна във формата на теста за държавния зрелостен изпит по български език и литература. Изпитът включва 41 задачи, от които 22 с избираем отговор, 16 задачи със свободен отговор, две задачи с разширен свободен отговор и една задача за създаване на аргументативен текст (интерпретативно съчинение или есе).
Матурата проверява знанията и уменията по граматика, правопис и лексика, както и способността за създаване на текст и за извличане на информация.
Максималният брой точки от изпита е 100.
