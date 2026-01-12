Палавата Емили Ратайковски се развихри в магазин

Емили Ратайковски остава вярна на себе си и през новата година. Още в първите дни на 2026 г. 34-годишната моделка показа, че е в палаво настроение и не мисли скоро да приключва с провокациите.

През миналата седмица звездата публикува в профила си в Instagram нова серия кадри. Тя започва с видео, което направи най-голямо впечатление.

Там виждаме как Емили е в супермаркет. Тя е в гръб, танцува сред щандовете, с гол гръб е и дълга прозрачна пола в черно. Манекенката показва секси движения с дупето си и се вижда, че носи черни прашки.

Тя демонстрира топ форма.

