Популярният български DJ Марти G е получил инсулт

Популярният български DJ Марти G e получил инсулт. Това съобщи във Facebook музикантът Диан Савов от групата Deep Zone Project.

"Да се помолим за Марти G Младенов да се оправи от инсулт", написа той в страницата си.

DJ Марти G е един от най-популярнинте диджеи в България и е на сцената вече 39 години.

Мартин Иванов Младенов познат като DJ Marti G, роден в гр.София на 23 февруари 1967 год. oт семейство на циркови артисти.

Приет е през 1985 година в Цирковото училище в гр.Mосква за две години в жанр клоунада, но уволнявайки се от казармата месец август 1987 не заминава, но не по негова вина.

Завършил е механотехникум и има средно-специално образование .

Той е сред най-популярните ретро DJ на България и не случайно се смята за един от смелчаците на родната сцена, които миксираха хитовете на миналото и ги внесоха в клубовете. Резултатът бе класическите ретро партита, които и досега палят страстите и спомените по отминали години с нова сила.

DJ Marti G е имал предавания в няколко радиостанции през годините в периода 1993 – 2005 / 06.1993-09.1994 – Радио "Експрес" – "Хитовете на Морис Мюзик", 10.1994-08.1995 – Радио "99" – "Хитовете на Морис Мюзик", "Хитовете на Дискотека Кампионе" и "Звукът на Черната Музика", 09.1998-09.1999 – Радио "Канал Ком" – "Звукът на Черната Музика", "Дядо 5-ковият Двор" и "Дартанян и Тримата Мускетари", 10.1999 – 06.2000 – Радио „7 Дни” – "Звукът на Черната Музика”, 04.2002 – 07.2002 – Радио”Мая” – "Sniper Records Show’’, 03.2004 – 06.2005 – Радио "Спорт" – "Звукът на Черната Музика".

Той е подгрявал концертите на едни от най-известните Hip-Hop, Disco и Pop изпълнители, като Rza ot Wu-Tang Clan, Jeru The Damaja, Redman, Onyx, Gipsy Kings, Snoop Dogg, Precious Wilson, EPMD, Ice Cube, Turbo B.- Snap, Method Man & Redman, Lil Jon, Nana, Kurtis Blow, Hot Chocolate, Penny Ford – Snap, Ice MC, Captain Jack, DJ Sash, 2 Brothers On The 4-th Floor , Dr.Alban и 2 Unlimited.