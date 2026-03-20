15-тонна перка откъсна вятърна турбина в Германия

Перка се е откъснала от ротора на вятърна турбина в близост до град Берхинг в Бавария и се е разбила на земята, съобщи операторът на съоръжението "Уиндпалър". Няма пострадали при инцидента – първият подобен в 30-годишната история на компанията, уточниха от компанията.

Работи се по установяване на причините, като техниците на компанията биват подпомагани от независим експерт. Местните полицейски власти съобщиха, че временно е затворен път в близост до мястото на инцидента, който е възникнал в общинския вятърен парк близо до Берхинг, предаде БНТ.

Вятърната турбина е построена през 2012 г. и последно е била обслужвана през ноември, според компанията. Ветрогенераторът е висок над 140 метра, а перките на ротора са с дължина почти 60 метра и тегло от 15 тона всяка. Въпреки някои инциденти, вятърните турбини като цяло се считат за много безопасни, допълва ДПА. Според правителството на провинция Бавария подобни случаи са рядкост.

Германската асоциация за сертифициране TUV регистрира около 50 сериозни инцидента с вятърни турбини годишно в Германия, при приблизително 30 000 турбини в експлоатация.