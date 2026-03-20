Григор Димитров загуби и напуска Топ 80 след 14 години

Григор Димитров отпадна още в I кръг на "Мастърс" турнира по тенис в Маями (САЩ) и ще претърпи един от най-големите сривове в световната ранглиста в кариерата си. Снощи първата ни ракета (№44 в класацията на АТР) отстъпи драматично пред Рафаел Колиньон с 6:7 (3), 6:4, 6:7 (6), допускайки второ поражение от белгиеца от началото на сезона.

Двамата се срещнаха за първи път в професионалния тур на новогодишния турнир от категория "АТР 250" в Бризбън (Австралия), където Колиньон се наложи със 7:6 (1), 6:3. Днес 34-годишният българин беше на път да вземе реванш от 10 г. по-младия си опонент, но пропиля всичките си шансове,.

В решаващия трети сет Григор осъществи пробив в 5-ия гейм и след като го затвърди, сервираше за мача при 5:4. Вместо да затвори двубоя обаче, най-добрият ни тенисист допусна рибрейк в последния възможен момент и така се стигна до съдбоносен тайбрек.

В дългия гейм Димитров два пъти поведе с минипробив и два пъти позволи връщането му, но все пак стигна до първия мачбол в срещата. След като белгиецът го отрази на собствен сервис при 5:6 т. и взе и следващото разиграване, българинът предаде подаването си още веднъж и двубоят приключи горчиво за него след 2:33 ч. битка на корт "Грандстенд".

Статистически погледнато, хасковлията беше по-стабилният на игрището. Нашият тенисист направи 50 печеливши удара (включително 23 аса) и допусна 44 непредизвикани грешки (от които 8 двойни). От другата страната на мрежата Колиньон пласира 26 уинъра (12 аса) при 28 непредизвикани грешки (6 двойни).

Ранното отпадане ще изяде огромна част от актива на Григор Димитров в световната ранглиста, тъй като той имаше да защитава цели 400 т. от миналогодишното си достигане до 1/2-финалите в Маями. А това значи, че при обновяването на класацията на 30 март първата ракета на България ще бъде извън Топ 80 за първи път от 14 години.

В подреждането той е на 87-о място, но до края на надпреварата във Флорида теоретичен шанс да го задминат имат много тенисисти с близко класиране. Последният случай, в който Димитров беше толкова ниско в ранглистата, е на 28 май 2012 г., когато беше именно под №87 в класацията.