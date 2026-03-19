Войната оставя следи: Какво очаква милионите ветерани в Украйна и Русия

С навлизането на войната в Украйна в петата си година, остава неясно кога или как ще приключи конфликтът. Но той ще приключи, както всички войни, и когато това стане, както Украйна, така и Русия ще се изправят пред предизвикателството да реинтегрират хиляди войници обратно в своите общества. Някои ветерани ще се завърнат у дома устойчиви и готови да се присъединят към своите общности; други ще се нуждаят от физическа, психическа и финансова подкрепа до края на живота си. И двете страни ще се изправят пред предизвикателства пред реинтеграцията, изискващи значително политическо внимание и финансови ресурси, а Киев и Москва са наясно, че няма алтернатива на директното справяне с проблема.

Украинските и руските войници са изправени пред много от едни и същи предизвикателства при реинтеграцията, но социалният контекст за тяхното завръщане се различава драстично. За Украйна успешната реинтеграция на ветераните е критичен социален и сигурен въпрос, жизненоважен за възстановяването и реконструкцията на страната. Киев има някои предимства в това отношение - цивилното население се доверява на защитниците си и иска да им помогне, дори и да не знае как. Киев също така има подкрепата на международни партньори. Но украинските ветерани ще се завърнат в общности, повредени от руски атаки и разрушени от вътрешно разселване или емиграция към Европа. Руските ветерани, за разлика от тях, ще се завърнат в до голяма степен непокътнати общности. И все пак е малко вероятно те да намерят цивилното население особено гостоприемно, независимо колко усилено Кремъл се опитва да създаде образи на войнишки героизъм. Много руски войници също са се сблъсквали с малтретиране от страна на собствените си командири, което допълнително засилва психологическата сложност на тяхната реинтеграция в руското общество.

Изследвания на международни организации, включително ООН, показват, че способността на ветераните да се съберат отново с бившите си общности и социални мрежи и да намерят стабилна работа е сред най-добрите показатели за успешна реинтеграция – а историческите тенденции показват, че ветераните, които се борят да се реинтегрират или да получат адекватна подкрепа, са изложени на по-висок риск от финансови проблеми, вътрешни конфликти, безработица, изолация и злоупотреба с вещества. Начинът, по който Киев и Москва ще помогнат на своите бойци да управляват прехода от войник към ветеран, ще повлияе на социалното сближаване, политическата стабилност и възстановяването във всяка страна в продължение на десетилетия напред. И въпреки че войниците все още активно се бият на фронтовата линия, задачата за подготовка за тяхното завръщане е неотложна и ще отнеме време. Както Украйна, така и Русия осъзнават, че трябва да въведат ефективни мерки за подкрепа на ветераните сега, преди войниците им да бъдат демобилизирани, или рискуват да претоварят медицинските и социалните си системи и да подкопаят целите им усилия за следвоенно възстановяване.

За Украйна едно от най-големите предизвикателства пред реинтеграцията на ветераните е огромният мащаб на проблема. Според оценките, броят на ветераните в Украйна може да достигне два милиона души след края на войната, като това не включва цивилните екипи за първа помощ, които също ще се нуждаят от подкрепа. Украинските власти посочиха, че не възнамеряват да публикуват официална статистика за броя на войниците, които са получили физически наранявания или невидими рани, като посттравматично стресово разстройство или травматично мозъчно увреждане, докато войната не приключи, но експерти от украинското Министерство на здравеопазването изчисляват, че от 15 до 20 процента от ветераните може да се нуждаят от клинична подкрепа за проблеми с психичното здраве. Медицинската система на Украйна се състои от комбинация от държавни заведения, частни неправителствени организации, управлявани както от Украйна, така и от международни партньори, както и международни доброволци и дарители. Тази система вече е подложена на напрежение, опитвайки се да се грижи за съществуващите ранени, а демобилизацията би добавила стотици хиляди ветерани към населението, нуждаещо се от грижи, пише Foreign Affairs.

Много войници ще се върнат по домовете си и ще ги намерят променени: семействата са били вътрешно разселени или са емигрирали в Европа, руските ракети са повредили инфраструктурата или градовете са били окупирани. Тъй като украинските градове не са били проектирани за достъпност, ветераните с увреждания ще се затруднят да се придвижват между дома, работата, медицинските прегледи и социалните пространства. Без промени във физическата среда на Украйна - например повече рампи, по-широки асансьори или модифицирани апартаменти - тези тежко ранени ветерани са изложени на риск от дълбока изолация, която би могла да попречи на тяхното психическо и физическо възстановяване. Успешната реинтеграция на украинските ветерани е от решаващо значение и за бъдещата отбрана на страната; показването, че за ветераните ще се полагат грижи след завръщането им от битка, помага за бъдещото набиране на персонал.

Въпреки че украинските цивилни лица имат все по-голямо разбиране за сложните рехабилитационни нужди на ранените ветерани, идеята за устойчивостта на ветераните – че ветераните се завръщат по-силни и по-фокусирани от военния си опит – е по-слабо разбрана. Много ветерани се завръщат у дома с надеждата да започнат бизнес, да приложат нови умения или да разширят образованието си – с други думи, да преминат към възможно най-нормален следвоенен живот. И все пак има разминаване между това, което украинските войници казват, че имат нужда, и това, което украинските цивилни лица смятат, че имат нужда. В анкетите украинските ветерани и войници са доста практични по отношение на следвоенните си нужди, като често съобщават, че най-важните им притеснения са намирането на стабилна и добре платена работа, осигуряването на жилище и, ако са с увреждания, получаването на достатъчна финансова подкрепа за себе си и семействата си. Задоволяването на най-неотложните им материални нужди е основата, върху която те могат да се справят с други проблеми, като например психичното си здраве. За разлика от тях, анкетираните цивилни лица смятат, че подкрепата за психично здраве трябва да бъде основен приоритет за ветераните, като оценяват материалните нужди като важни, но с по-нисък приоритет. Това разминаване по отношение на следвоенната подкрепа може да доведе до недоразумения между онези цивилни лица, които вярват, че завръщащите се войници се нуждаят от съжаление или подаяния, и ветераните, които предпочитат уважение и възможности за самостоятелност. ветерани и цивилни лица, които... Специализираните политики за подкрепа на ветераните, които наблягат на устойчивостта и независимостта, и публичните послания, които предават истинските приоритети на ветераните, са ключови начини, по които украинското правителство може да реши този проблем.

Русия е изправена пред свои собствени предизвикателства.

Руската бюрократична и медицинска система, подобно на украинската, вече е под напрежение и няма капацитет да поеме голям брой завръщащи се войници. Във всеки един момент Русия има около 700 000 души персонал, участващи във войната, а между 137 000 и 300 000 ветерани вече са уволнени. Общият брой на ветераните в Русия вероятно ще надхвърли един милион, когато войната приключи. Също както Украйна, Русия е изправена пред недостиг на рехабилитационни центрове и специалисти по психично здраве; съществуващите ѝ центрове и експерти вече не са в състояние да обслужват адекватно цивилното си население, камо ли нарастващия брой ветерани. Въпреки че Русия изгражда няколко десетки нови регионални центрове за здравеопазване и реинтеграция на ветерани, настоящата система от военни санаториуми, болници и цивилни клиники от съветската епоха е недостатъчна, дори със спешна и рехабилитационна помощ от Беларус и помощ за протези от Китай.

За разлика от Украйна, руските войници имат непокътнати общности, в които да се завърнат. Но те ще се присъединят към цивилното население, което е станало до голяма степен амбивалентно и предпазливо към тях поради исторически стереотипи и престъпления, вече извършени от завръщащи се войници от 2022 г. насам. Според руски групи за застъпничество на ветерани, близо 35% от съветските ветерани от войната в Афганистан от 1979-89 г. показват симптоми на посттравматично стресово разстройство, като е възможно дори по-високи нива от войните в Чечня през 90-те и началото на 2000-те години. Поради неуспехи в реинтеграцията, бедност и социален колапс през 90-те години някои ветерани се присъединяват към организирани престъпни групировки и до първото десетилетие на двадесет и първи век 100 000 ветерани са в затвора.

Както Киев, така и Москва са наясно с предстоящите предизвикателства пред ветераните. Но за разлика от украинските ветерани, руските ветерани носят тежестта на годините на малтретиране и злоупотреби от страна на своите командири. Те също така са изправени пред натиск, включително заплахи за правни последици, никога да не обсъждат какво се е случило в техните части по време на война. Следователно Москва е изправена пред допълнителното предизвикателство да смекчи социалните последици от проблемното ветерано население и да потисне по-широката осведоменост за злоупотребите на фронтовата линия. Поради опасенията от социална нестабилност, Кремъл заема по-проактивна позиция по отношение на реинтеграцията на ветераните, отколкото по време на предишни войни, а руските лидери и неправителствени организации говорят открито за някои от предизвикателствата, пред които е вероятно техните войници да се изправят при завръщането си у дома. Руският президент Владимир Путин назначи Анна Цивилева, член на разширеното си семейство, за заместник-министър на отбраната, отговарящ за ветераните, сигнал, че този въпрос е важен за него лично. Цивилева, първоначално обучена като психиатър, изчислява, че 20% от руските ветерани ще се нуждаят от клинична подкрепа за посттравматично стресово разстройство, и тя също така предполага, че предпочита да прегледа всички ветерани при демобилизация или уволнение.

За да започне да отстранява системните си недостатъци, Русия разшири медицинските грижи и подкрепата за психично здраве, за да осигури безпроблемното предоставяне на обезщетения за ветераните, макар и със смесени резултати. Тя също така предложи подкрепа за заетост, за да се върнат ветераните на пазара на труда или в политическата система възможно най-скоро. Подобно на Киев, Москва разбира, че получаването на държавни помощи и намирането на стабилна работа са ключови за успешната реинтеграция на ветераните. Тя е установила квотно настаняване в университети за ветерани или техните деца, както и известно обучение за работа, жилища или безплатни превозни средства за ветерани с увреждания. Русия е създала регионални офиси на „Защитниците на отечеството“, за да помага на ветераните да се ориентират в обезщетенията, да предлагат помощ за намиране на работа или да насочват към медицински специалисти или други консултации. Втора правителствена програма, „Време на героите“, е предназначена да преквалифицира избрани ветерани за обществени длъжности като начин за насърчаване на лоялността към държавата и зависимостта от нея. Тези програми представят руските ветерани като част от така наречения „нов елит“ – въпреки че засега тези програми помагат само на малък брой ветерани и лесно биха могли да бъдат затрупани от бързия приток на демобилизирани войници. През 2025 г. руското правителство стартира и федерална програма за отпускане на безвъзмездни средства за обучение на ветерани за управление на бизнес и финансиране на малки предприятия, управлявани от ветерани.

За някои ветерани войната няма да свърши на бойното поле.

Москва може да се опита да предотврати социалното напрежение, използвайки съществуващата си класификация на ветераните в различни категории политически риск. Психолози вече са разположени на фронтовата линия, за да поддържат дисциплината в подразделенията; като се има предвид, че те също така притежават основни диагностични умения за определяне на оценки за психологическа готовност на бойците, тяхната обратна връзка може да се използва за идентифициране на проблемен персонал. Русия може да разположи за постоянно някои войници, които прецени, че са особено изложени на риск в окупирана Украйна, дори да премести семействата им като стимул да останат извън Русия. Версия на тази политика беше внесена за обсъждане в руската Дума през март. Ускореното приемане на „проблемни“ ветерани в руски наемнически групи в Африка или Близкия изток е друг вариант, въпреки че има ограничение за броя на поетите. За онези войници, които се завърнат в Русия и създадат проблеми, е вероятно повторното лишаване от свобода, най-вече защото това би позволило на Кремъл да реши два проблема едновременно: да изглежда чувствителен към опасенията за обществената безопасност, като същевременно отстранява насилствените или проблемни ветерани от обществения поглед. Ако желае, Кремъл разполага и със законовите средства да калибрира следвоенната демобилизация, като уволнява войници въз основа на датата, на която са подновили военните си договори, а не всички наведнъж.

В известен смисъл идеалният резултат за Кремъл е цивилното население да продължи да си затваря очите за реалностите на конфликта, а ветераните да водят подреден живот и да държат проблемите си далеч от общественото внимание след завръщането си. Това е пожелателно мислене. Държавно спонсорираното от Русия преименуване на ветераните като героични и устойчиви вероятно ще се сблъска с житейския опит на предпазливите руски общности, особено ако проблемните ветерани извършват престъпления или създават други обществени смущения. Кремъл е склонен да установи, че неговите войници и цивилно население не се реинтегрират добре, резултат, който би изисквал промяна в подхода.

Политиките за реинтеграция на Киев са разработени въз основа на обратна връзка от неговите войници и ветерани. От началото на войната през 2022 г. украинското правителство е приело три широки категории политики за реинтеграция: координиране на рехабилитационни помощи, подпомагане на заетостта и подобряване на достъпността в обществени и частни пространства. Киев също така работи за консолидиране на държавните помощи, за да помогне на ветераните и техните семейства да се ориентират по-добре в сложната бюрокрация. Тези помощи вече включват обучение за умения за самостоятелен живот за ранени ветерани и техните семейства, пластична хирургия за тежки изгаряния или белези и разширено дългосрочно медицинско покритие. Украинското правителство постанови, че градовете ще бъдат актуализирани за ветераните с увреждания, с модификации на съществуващите пространства и ново строителство, специално проектирано за достъп на ранени ветерани. На ветераните са обещани и стипендии, които ще им позволят да ремонтират домовете си или да модифицират превозните си средства за достъпност.

Киев също така създаде нови програми, предназначени да върнат ветераните бързо на пазара на труда. Няколко държавни програми предлагат подкрепа за заетост, която включва програми за обучение и сертифициране, услуги за намиране на работа, пълни субсидии за заплати и други предимства за работодателите, които наемат ветерани, както и федерални субсидии за стартиращи бизнеси, основани от ветерани. Тези политики са стъпка в правилната посока и добро доказателство за концепцията. Но те трябва да бъдат разширени, за да подкрепят големия брой войници, които все още са на активна военна служба. За да постигне това, Украйна вероятно ще се нуждае от международна финансова подкрепа - и Киев ще трябва да убеди чуждестранните си партньори да се съобразят с настроенията на собствените си граждани и да направят подпомагането на ветераните приоритет в процеса на възстановяване на Украйна.

Независимо кога ще приключи войната, реинтеграцията на ветераните ще бъде от решаващо значение за следвоенното развитие и на двете страни. За Русия реинтеграцията е ключова за избягване на социална нестабилност; основната цел на Кремъл ще бъде да гарантира, че проблемните ветерани не изострят социалните разриви в страна, която вече страда от икономически напрежения. В Украйна обаче ветераните съставляват много по-голям процент от населението в сравнение с Русия и следователно успешната интеграция на ветераните е още по-важна за процъфтяването на страната. Този успех ще се измерва отчасти с броя на ветераните, които остават в Украйна, за да помогнат за възстановяването на страната, след като боевете спрат. Лошо управляваната реинтеграция може да доведе до голяма вълна от емиграция, ако ветераните вече не виждат страната си като жизнеспособно място за живеене и търсят икономически възможности в чужбина. Такава емиграция би натоварила допълнително и без това намаляващото население на страната. Украинските и руските ветерани ще вървят по различни пътища след края на войната, но за някои войната няма да свърши на бойното поле; тя ще ги следва у дома дълго след като оръжията замлъкнат.