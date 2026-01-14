IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Вдигат паметник на Димитър Пенев до стадиона на ЦСКА в Борисовата градина

Столичната община и клубът са взели решението

14.01.2026 | 09:26 ч. 2
Трайчо Трайков показва мястото за паметника. Снимка Фейсбук/Traicho Traikov

Застанал съм близо до мястото, където ще бъде поставен паметник на Димитър Пенев. На среща при кмета Васил Терзиев днес, заедно с представители на клуба, взехме това решение. Това съобщи във фейсбук кметът на район "Средец" Трайчо Трайков. 

"А стадионът на ЦСКА в Борисовата градина вече придобива новия си вид и ще бъде наистина красив", допълни той. 

Бившият футболист и треньор на ЦСКА и българския национален отбор Димитър Пенев почина на 80-годишна възраст на 3 януари. 

пенев паметник борисовата градина трайчо трайков
