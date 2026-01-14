Вдигат паметник на Димитър Пенев до стадиона на ЦСКА в Борисовата градина

Застанал съм близо до мястото, където ще бъде поставен паметник на Димитър Пенев. На среща при кмета Васил Терзиев днес, заедно с представители на клуба, взехме това решение. Това съобщи във фейсбук кметът на район "Средец" Трайчо Трайков.
"А стадионът на ЦСКА в Борисовата градина вече придобива новия си вид и ще бъде наистина красив", допълни той.
Бившият футболист и треньор на ЦСКА и българския национален отбор Димитър Пенев почина на 80-годишна възраст на 3 януари.