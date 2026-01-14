Скандално: Шон Пен си запали цигара по време на "Златен глобус"

Шон Пен отдавна е известен като актьора, който рядко се съобразява с общественото мнение. И последните награди "Златен глобус" го доказаха.

Пен, който беше в публиката по време на церемонията на 11 януари в Бевърли Хилтън в Лос Анджелис, беше номиниран за своята роля в "Битка след битка". По едно време камерата се насочи към него, показвайки го да пуши цигара на закрито, докато седи на масата заедно с колегата си Леонардо ди Каприо и други звезди.

Репортерът на Wall Street Journal Бен Фриц публикува снимка на 65-годишния Пен, направена очевидно докато е вдишвал цигарата, показвайки го седнал на масата си, докато Кейт Хъдсън и 51-годишният ди Каприо си разговарят. "Това не може да е законно", написа Фриц в публикация, споделена в Х.

Vanity Fair също така съобщи, че по време на церемонията редактор, който е бил в залата по време на връчването на "Златен глобус, е казал, че Пен "току-що си запали цигара в залата, точно на масата", докато други присъстващи са търсели специално обозначеното място за пушене на открито.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg