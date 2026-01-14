Първият AI deepfake, на който Ашли Сейнт Клер попадна в X, включваше разголен бански костюм. След това още по-графични и смущаващи снимки заляха сайта на социалните медии.

Феновете на Илон Мъск, бащата на малкия син на Сейнт Клер и собственик на платформата, заповядаха на чатбота Grok на X да генерира сексуализирани изображения с лицето на младата майка.

"Изведнъж се появиха променени снимки на мен на 14 години, които бяха намерили в някои тъмни дълбини на интернет, такива, на които съм съблечена или ме показват само в мънички бикини", казва Сейнт Клер пред The Times.

Потопът от deepfakes на Сейнт Клер започна миналата седмица след пускането на новата функция за редактиране на изображения на X. 27-годишната инфлуенсърка, превърнала се в критик на Мъск, каза, че е докладвала всяко изображение на модераторите на сайта, но без резултат.

Сейнт Клер призова X да премахне голите снимки, но вместо това е почулила забрана на достъпа до премиум услугата на сайта. След това тя публично изрази опасенията си относно начина, по който се използва инструментът с изкуствен интелект.

Говоренето срещу Мъск има цена за Сейнт Клер, която печели пари чрез абонаменти от много от милионите си последователи в онлайн платформата на милиардера. Тя също така е в битка за попечителство над 16-месечния им син, Ромулус - предполагаемото 14-то дете на Мъск.

"Не се страхувам от никого", казва Сейнт Клер пред The ​​Times. "Не става въпрос просто за това да накажа X или да накажа Илон. Искам да дам пример, че никой не трябва да избира да се чувства удобно пред това да прави това, което е правилно."

Сейнт Клер каза, че се е почувствала "омърсена" когато е видяла изображенията. Едно по-специално - на което е изобразена чантата на малкото ѝ дете - я е парализирало от страх за нея и за личния живот на детето ѝ.

Когато се е опитала да ги премахне, тя е открила, че няма надежден механизъм, чрез който да регистрира липсата на съгласие. Тя твърди, че е отказала да използва личните си връзки в X, тъй като според нея те не са достъпни за по-голямата част от потребителите му.

"X поставя прекомерна тежест върху жертвите, когато казва, че това е единствено отговорност на потребителя, защото какво трябва да направя аз? Трябва да отида в полицията и да кажа: "Хей, можете ли да намерите този анонимен акаунт, който публикува тези неща?", когато много по-лесно решение на това е просто да спра водата?", казва тя от дома си в Манхатън.

По думите й през последните дни се е свързала с безброй "разстроени" жени, много от които изразяват загриженост относно това какво биха могли да означават сексуализираните изображения за техните връзки и дори за бъдещите им перспективи за работа.

Grok е подложен на критики от регулатори по целия свят, след като се оказа, че се използва за виртуално събличане на изображения на жени и деца.

В понеделник Великобритания обяви за престъпление създаването на интимни изображения без съгласие, след като Ofcom започна официално разследване на чатбота с изкуствен интелект на Grok. Междувременно френските власти започнаха официално разследване на X.

"Това вероятно е първият път, когато съм съгласна с Обединеното кралство относно ограничаването на определено съдържание - те прекалиха с друга цензура върху речта, като хората бяха посещавани от полицията заради публикации в социалните медии, публикации за имиграцията. Но това е нещо съвсем различно и трябва да се приема много сериозно", казва Сейнт Клер.

Администрацията на президента Тръмп, в която Мъск служи за кратко миналата година като ръководител на отдела за ефективност на управлението, известен като Doge, не предприе незабавни действия.

"В деня, в който този скандал избухна, Мъск вечеряше с президента в Мар-а-Лаго", разказва Сейнт Клер. "Така че мисля, че всеки президент би се отказал да предприеме сериозни действия срещу своя партньор за вечеря."

Мъск се описва като абсолютист на свободата на словото, твърдейки по време на опита си да купи Twitter, че той трябва да бъде "дигитален градски площад, където се обсъждат въпроси, жизненоважни за бъдещето на човечеството".

Изследвания на групи като Центъра за противодействие на дигиталната омраза обаче документират значително увеличение на речта на омразата в платформата, включително антисемитски, расистки и сексистки публикации, както и ръст на дезинформацията, откакто Мъск облекчи модерирането на съдържанието на сайта.

"Имаше много публично мнение от собственика и неговите похвали, че X е този градски площад. На никой градски площад не може да има подобна публична непристойност - не само че бихте били арестувани, но никога няма да ви бъде позволено да се приближите на 500 фута от училище. Но това някак си е нормално, защото го прави робот? Най-малкото Мъск би могъл да сложи край на всичко това, като каже: "Наистина съжалявам, че моят робот е направил детско порно и материали за малтретиране на жени. И съжалявам, че хората са пострадали от това." Но никой не го моли да отговаря за каквито и да е последици от самите му действия", споделя Сейнт Клер.

Тя описва превръщането на Grok в оръжие като по своята същност сексистко и женомразно.

"Те се опитват да изключат жените от разговора. Ако се изкажете, ако публикувате своя снимка онлайн, сте лоялна жертва за тези хора. Най-добрият начин да накарате една жена да млъкне е да я малтретирате", отбелязва младата майка.

Тя също така обвинява X, че "разширява платформите на особено хищническа и малтретираща група мъже" и казва, че обмисля съдебни действия в Ню Йорк и вярва, че това може да бъде класифицирано като порно отмъщение съгласно Закона за премахване на насилието в САЩ.

"Искам да дам пример", казва Сейнт Клер. "Но също така изпитвам известна степен на съпричастност към онези, които не са готови или нямат смелостта да се впуснат в подобна битка, защото борбата с всеки лост на властта е свързана с огромна болка."

Чатботът с изкуствен интелект в X заявява, че забранява на потребителите да създават съдържание, което сексуализира деца, но няма правила срещу генерирането на сексуални изображения на възрастни.

В него се казва: "Предприемаме действия срещу незаконно съдържание в X, включително материали за сексуално насилие над деца, като го премахваме, спираме окончателно акаунти и работим с местните власти и правоприлагащите органи, ако е необходимо. Всеки, който използва или подтиква Grok да създава незаконно съдържание, ще понесе същите последици, както ако качи незаконно съдържание."

Мъск не отговори веднага на искане за коментар относно твърденията, направени от Сейнт Клер в интервюто ѝ за The Times.

Сейнт Клер, която преди това е била посланик на Turning Point USA на покойния Чарли Кърк, обяви в социалните медии през септември 2024 г., че тайно е родила сина си след кратка афера с Мъск.

Мъск е започнал да си пише съобщения със Сейнт Клер в X, когато е била журналист в Babylon Bee - консервативен сатиричен уебсайт, и за първи път се е срещнала за интервю, организирано от Сейнт Клер в Сан Франциско.

Тя каза пред The ​​Wall Street Journal, че така нареченият пронаталист ѝ е казал в разговорите им, че иска да създаде "легион" от деца, които да направят своята част за обръщане на намаляващия спад на раждаемостта в световен мащаб. Сейнт Клер споделила опасенията му.

През февруари Сейнт Клер подаде петиция за еднолично попечителство над Ромулус, твърдейки, че Мъск не е присъствал на раждането му и "го е срещал само три пъти и не е участвал в грижите за него".

Основателят на SpaceX обаче заяви в понеделник, че ще се бори за еднолично попечителство, очевидно в отговор на коментарите, направени от Сейнт Клер на сайта дни по-рано.

Сейнт Клер, автор на книгата от 2022 г. "Слоновете не са птици", която осмива концепцията за флуидност на половете, в миналото е правила пренебрежителни забележки за транс хората. Тя изрази разкаяние през уикенда в извинение в X.

На въпрос за миналата си "очевидна трансфобия", Сейнт Клер написа:

"Чувствам огромна вина за ролята си... Наистина не знам как да се реванширам за много от тези неща, но се опитвам изключително много лично да уча и да се застъпвам за тези в транс общността, които съм наранила. Десните може да го нарекат свирепо или патриотично, но аз просто бях зла много пъти. Прочетох някои от старите си публикации и се чувствам много дистанцирана от това. Не искам повече да пия "Кул-Ейд"."

Тя конкретно спомена отчуждената транс дъщеря на Мъск, Вивиан, на 21 години, чиято майка е бившата му съпруга Джъстин Уилсън. Мъск е казвал, че преходът и отчуждението на Вивиан от него са причинени от външни "съзнателни" идеологии.

"Мисля, че имах няколко много големи житейски преживявания, включително майчинството, които ме накараха да гледам на нещата по различен начин", казва Сейнт Клер пред The ​​Times за промяната в мнението си. "Също така се откъснах от интернет за известно време и живях истински живот и свърших много работа, за да разбера и консумирам неща, за които ми беше казано, че са забранени за доста време."

Въпреки много публичната - и понякога - грозна битка с Мъск, тя казва, че е много по-щастлива от всякога.

"Тези тролове си фантазират за нещастни жени. Казват X, Y, Z за мен. В действителност седя тук, правя сандвичи с форма на динозавър за детето си и танцувам из кухнята", споделя тя. "Много съм доволна от любовта, която имам в живота си."