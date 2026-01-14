Мъск ще иска попечителство над сина си, Ромулус, страх го е да не стане трансджендър

Илон Мъск обяви в X, че ще поиска еднолично попечителство над сина си с Ашли Сейнт Клер.

Доколкото е известно, шефът на Tesla е баща на 14 деца. Едно от тях е Вивиан Джена, която е родена като Ксавие Александър Мъск през април 2004 г. и обяви през 2020 г., че живее като жена. Решение, което Мъск не само отхвърля, но и осъжда.

В интервю за DailyWire от юли 2024 г. Илон Мъск заяви директно: "Синът ми Ксавие е мъртъв - убит от "будния" вирус".

Той твърди, че е бил "заслепен" или "измамен" да подпише документи за лечение, утвърждаващо пола. Оттогава той води енергична кампания за забрана на процедури, утвърждаващи пола, като например блокиращи пубертета или операции за непълнолетни. През 2022 г. Вивиан подаде заявление за промяна на името, като изрично заяви, че вече не желае да бъде свързана или да бъде свързана с биологичния си баща "по никакъв начин или форма".

Мъск сега се притеснява, че синът му Ромулус може един ден да живее като жена. Причината: Майката на Ромулус, Ашли Сейнт Клер, даде подкрепата си за транссексуалната общност в X. В същото време тя се извини за миналата си трансфобия, която е разгледала, наред с други неща, в спорна детска книга.

"Чувствам огромна вина за ролята си. И още по-голяма вина, че нещата, които съм казвала в миналото, може да са наранили сестрата на сина ми", написа Сейнт Клер, очевидно визирайки дъщерята на Мъск, Вивиан.

Това навярно е било капката, която е преляла чашата за Мъск.

"Днес ще подам молба за еднолично попечителство, предвид нейните изявления, които намекват, че би могла да подложи едногодишно момче на преход", написа Мъск в X в понеделник в отговор на потребителско съобщение.

I will be filing for full custody today, given her statements implying she might transition a one-year-old boy — Elon Musk (@elonmusk) January 12, 2026

Преходът е процес, при който човек започва да живее в съответствие със собствената си полова идентичност. Това може, но не е задължително, да включва социални, правни или медицински стъпки. В момента няма доказателства, че Сейнт Клер има подобни планове за Ромулус.

Спор за бащинство и пари

Писателката и главният изпълнителен директор на SpaceX са въвлечени в дългогодишна вражда. Сейнт Клер разказа, че са се запознали чрез SpaceX през май 2023 г. и са се сближили, когато впоследствие са работили заедно в Сан Франциско. Синът им, Ромулус, е роден през септември 2024 г. До февруари 2025 г. Сейнт Клер беше подала молба за еднолично попечителство над сина си.

През март Мъск отрече твърденията, че е търсил "финансово отмъщение" над нея заради детето им. Той написа в X, че е плащал издръжката ѝ за детето, "въпреки че не е бил сигурен" дали детето е негово.

По думите му той е дал на Сейнт Клер 2,5 милиона долара и ѝ е изпращал по 500 000 долара годишно. През април 2025 г. Wall Street Journal съобщи, че тест е потвърдил бащинството на Мъск с 99,99 процента сигурност.