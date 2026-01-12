Нови проблеми за Мъск: Великобритания е готова да забрани социалната мрежа Х

Великобритания е готова да забрани платформата за социални медии X в задълбочаващ се спор относно използването ѝ за създаване на сексуално насилие над деца и женомразни дийпфейкове, заяви днес висш министър.

Питър Кайл заяви, че блокирането на достъпа до платформата за социални медии е сред вариантите, които се разглеждат, тъй като спорът със собственика Илон Мъск относно изкуствения интелект Grok се задълбочава.

Министърът на бизнеса заяви, че очаква създаването на "голи изображения“ да бъде разгледано, заявявайки, че те са "отвратителни и очевидно незаконни“.

Регулаторът Ofcom заяви, че провежда официално разследване на X съгласно Закона за онлайн безопасност.

"Платформите трябва да защитават хората във Великобритания от съдържание, което е незаконно в Обединеното кралство, и няма да се поколебаем да разследваме къде подозираме, че компаниите не изпълняват задълженията си, особено когато има риск от вреда за децата", каза говорител на регулатора.

Нарастващ натиск

Мъск е подложен на нарастващ натиск да действа, след като беше установено, че виртуалният асистент X помага на потребителите дигитално да премахват дрехи от снимки на деца и жени. Предприемачът предприе ограничени стъпки, като направи функцията за редактиране на снимки достъпна само за платени потребители, но заяви, че всяко действие за блокиране на платформата би било "фашистко“.

През уикенда от Белия дом се изказаха в защита на Мъск, определяйки го като "цар на свободата на словото".

На въпроса дали Великобритания би обмислила забрана, ако разследването на Ofcom каже, че е необходима за защита на децата, министър Кайл отговори: "Да, разбира се".

Найджъл Фараж е на друго мнение и заяви, че се опасява, че правителството ще "потисне свободата на словото“.

Мъск обвини Обединеното кралство, че става "фашистко“, а Сара Роджърс, заместник-министърът на Държавния департамент на САЩ по публична дипломация, сравни британското правителство с това на Русия.

Тя написа в платформата, че Великобритания "обмисля забрана на X по руски начин, за да ги предпази от изображения по бикини" и критикува страната за това, че не е забранила браковете между братовчеди, което според нея е свързано с "убийства на "честа“.

"Тъй като знаем, че британското правителство иска да гарантира, че жените са в безопасност както онлайн, така и офлайн (по този начин обмисля забрана на X по руски начин, за да ги предпази от изображения по бикини), ето още от Уикипедия за брака между братовчеди - и връзката му с убийството на честта“, публикува Роджърс в неделя.