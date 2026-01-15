Ариана Гранде и Итън Слейтър - като стара женена двойка

Отношенията между Ариана Гранде и Итън Слейтър се развиват добре и двамата са на "солидно място" във връзката си. През есента се появиха слухове, че 32-годишната певица и 33-годишният комик са пред раздяла.

А в неделя вечер бяха раздадени наградите "Златен глобус" и актьорът не придружи Ариана на събитието. Тя беше номинирана за ролята си на Глинда във втората част на "Злосторница".

Но това, че Итън не е бил със звездата, не означава, че между двамата има проблеми.

Просто Ариана е направила приоритет промотирането на филма в последните месеци. Със Слейтър не обичат да са център на внимание, те прекарват време заедно - извън светлините на прожекторите.

"Ариана временно постави Итън на задно място, докато промотираше филма. Но те са на солидно място сега. Те са като стара женена двойка вкъщи. Те предпочитат да са заедно и да правят простичките неща, като това да играят на бордови игри или да гледат много сериали, вместо да излизат на луксозни места", коментира източник на "Daily Mail".

