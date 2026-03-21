BGONAIR Live Новини Днес | 30

На 54 години почина актьорът Никълъс Брендън от сериала „Бъфи, убийцата на вампири“

Американският актьор е издъхнал в съня си

21.03.2026 | 12:53 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Никълъс Брендън, най-известен с ролята си на Ксандър в сериала „Бъфи, убийцата на вампири“, почина на 54-годишна възраст, съобщи ДПА.

Семейството му написа в социалните медии, че американският актьор е издъхнал в съня си.

„С разбито сърце съобщаваме за смъртта на нашия брат и син Никълъс Брендън“, пише семейството му, придружавайки поста със снимки на Брендър през годините.

„Повечето хора познават Ники от работата му като актьор и героите, на които вдъхна живот през годините. В последно време Ники намери своята страст в рисуването и изкуството“, добавят те.

„Ники обичаше да споделя ентусиазма и таланта си със семейството, приятелите и почитателите си. Той бе страстен, чувствителен и безкрайно мотивиран да твори. Всички, които наистина го познаваха, разбираха, че неговото изкуство е едно от най-чистите отражения на същността му“, допълват от семейството.

Брендън става известен като Ксандър, най-добрия приятел на Бъфи Съмърс, изиграна от Сара Мишел Гелър, от сериала „Бъфи, убийцата на вампири“, който се излъчва от 1997 до 2003 г.
(БТА)

