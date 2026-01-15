8-годишната Матилда Финци е сред кандидатите за Биеналето във Венеция

Проектите на двадесет и двама участници – автори, куратори и творчески организации, са допуснати до разглеждане за определяне на представителя на България във Венецианското биенале за изкуство през 2026 г., показва справка в сайта на Министерството на културата.

Между тях има и 8-годишно дете – Матилда Финци, дъщерята на най-възрастния ни действащ актьор, 92-годишния Ицко Финци, и режисьорката Лиза Боева. През юни миналата година малката

Матилда откри първата си самостоятелна изложба с 32 детски рисунки

направени с тънкописец, а по-рано илюстрира книжка на баща си с преразказани от него пиеси, адаптирани за невръстна аудитория.

Проектът на г-ца Финци за Венецианското биенале се нарича "След", а негов куратор е майката на прохождащата художничка.

Сред по-изявените кандидати, чийто проекти ще бъдат разгледани за излъчване на български участник на Венецианското биенале за изкуство, са Мила Старейшинска-Ангелова и Милко Павлов (съответно куратор и автор) с проекта „Новите граници на растежа“, Весела Ножарова (куратор) и Калин Серапионов (автор) с „Репетиция“, Овюл Дормушоглу, Джоана Варша (куратори) и Лъчезар Бояджиев (автор) с „Малкият голям кон“, СНЦ "Синергия" – Ния Табакова (куратор), Валентин Бакърджиев и Никита Николова (автори) с проекта „Едно небе: минорна тоналност за колективна грижа“, Валтер Зайдл (куратор) и Боряна Венциславова с „Устойчиви духове“, „Фондация 180 градуса - Лаборатория за иновативно изкуство" – Александър Хаджиев (куратор), Алекс Лебус, Ксения Раввина и Симона Ганева (автори) с „Нищо не е оригинално“, Владия Михайлова (куратор) и Юлиян Табаков (автор) с „Шепоти“, Петер Цанев (куратор) и Симеон Стоилов (автор) с CUSTOS, доц. д-р Генади Гатев (куратор) и Косьо Минчев (автор) с "Практики на тишината. Упражнения по уязвимост във времето на липсващото време". И още – Екатерина Дудова (куратор) и Петко Дурмана (автор) с "Двойни портрети", Иван Мудов (куратор) и Мина Минов (автор) с „Транспорт на тялото“, Маргарита Доровска (куратор) и Даниел Божков (автор) с "Изобретателите около Голямото дърво" и др.

Максималният размер на финансирането за спечелилия проект е 70 000 лв.

които могат да покриват възнаграждения за куратори и автори, счетоводни услуги, материали, продукционни разходи, юридически консултации, превод и редакция. Разходи като наем на изложбено пространство, транспорт, застраховки, инсталация и деинсталация, каталог, PR дейности и комуникация не се включват в проектния бюджет, тъй като ще бъдат обезпечени отделно от Министерството на културата чрез Националната галерия – институцията, която организира националното ни участие.

Проектите ще бъдат оценявани от жури с председател кураторът Светлана Куюмджиева и членове проф. Станислав Памукчиев, Галина Декова, Борис Мисирков, Сашо Стоицов, Йово Панчев, Ирина Дакова и Десислава Димова (със съвещателен глас). Определени са и пет резервни членове.

61-вото издание на Венецианското биенале на изкуствата ще се състои от 9 май до 22 ноември 2026 г. Темата му е "В минорни тоналности". Българският павилион ще бъде в зала "Тициан", където бяха позиционирани проектите ни за 18-ото и 19-ото издание на Архитектурното биенале (2023 и 2025 г.), както и за предишното 60-о издание на Венецианското биенале за изкуство през 2024 г. /Сега