Кога се пада Сирни Заговезни през 2026 година?

Сирни Заговезни е един от най-почитаните празници в календара на православния християнин. На този ден семейството се събира, по-младите посещават по-възрастните и молят за прошка, след което редът се обръща. Именно заради този ритуал денят е известен и като Прошка.

Сирни Заговезни е последният ден преди началото на най-дългия пост в годината - Великият пост преди Великден. Седмица преди Прошка, на Месни Заговезни, от менюто се изключва месото, а на Сирни Заговезни за последен път преди Великден се ядат яйца, сирене и мляко. Затова и трапезата е отрупана с точно тези продукти. Приготвя се баница, както и риба, която е позволена само в определени дни по време на Великия пост. На празничната трапеза на Сирни Заговезни се поставят още варено жито, сушени плодове, мляко с ориз и печена тиква.

Разбира се, Прошка е известен празник и сред децата. Традицията Хапкане повелява всички малчугани да се наредят в кръг на земята или около масата, а най-възрастният в семейството връзва парче халва на дълъг конец, закрепен за точилка или дълга стабилна пръчка. Децата прибират ръцете зад гърба и само с уста се опитват да хванат лакомството, докато то се върти в кръга. Смята се, че, който хапне халвата, ще има здраве и сладък живот през цялата година.

