Дъщерята на Кристина Агилера се радва, когато майка ѝ не е с грим

Кристина Агилера сподели, че 11-годишната ѝ дъщеря Съмър Рейн обича да я вижда като майка без грим.

"Любимата страна на Съмър от мен е майка без грим. Веднага щом приключа със снимките или каквото ѝ да е, тя казва: "Ок, можеш ли да махнеш това? Сега е време да ни е уютно", разкри 44-годишната певица в предаването "The Jennifer Hudson Show".

Момиченцето също обича сладките лунички на майка си.

Таткото на Съмър Рейн е партньорът на Кристина - Мат Рътлър.

Звездата има още 17-годишен син Макс от бившия си Джордан Братман.

