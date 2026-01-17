IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Принцесата на Уелс с перфектния костюм и скрито послание за първата си соло поява за 2026-а

Кейт Мидълтън отпразнува световната купа на английския женски отбор по ръгби

17.01.2026 | 16:02 ч. 1
Снимка: Getty Images

Кейт Мидълтън направи първата си соло изява за 2026 година с празничен прием в замъка Уиндзор. 

На 15 януари 44-годишната принцеса на Уелс организира събитието, на което приветства новия световен шампион по ръгби за жени. Дамите от отбора на Англия посетиха родовия замък на кралското семейство, след като спечелиха финала през септември 2025 година. 

Принцеса Кейт е патрон на Ръгби съюза, който управлява отбора, и тя присъства на мача от група А срещу Австралия през септември по време на участието им в Световната купа. 

За приема съпругата на принц Уилям носеше червен костюм с панталон, вероятно избран като не чак толкова фин намек за прякора на отбора "Червените рози". 

