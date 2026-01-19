IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Кейтлин Дженър одобрява Тимъти Шаламе за дъщеря си Кайли

Похвали актьора

19.01.2026 | 22:15 ч. 0
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Бащата на Кайли Дженър, Кейтлин Дженър, разкри, че Тимъти Шаламе е много добър към дъщеря му. 28-годишната риалити звезда и 30-годишният актьор имат връзка от 3 години. Сега Кейтлин нарече Шаламе "добро дете".

Таткото се радва, че актьорът се грижи за Кайли.

"Аз просто искам дъщеря ми да е щастлива. И тя е, и аз харесвам това", коментира Кейтлин Дженър пред "TMZ".

Питат Кейтлин дали познава Тимъти.

"О, да. Той е чудесно дете... Феноменален актьор. Той е добро дете и е много добър към Кайли, което е още по-важно", отвръща Дженър.

Още за двойката четете в teenproblem.net

