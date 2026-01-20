Китайски хороскоп за 2026 за всички зодии - годината на Червения Огнен Кон

Годишна астрологична прогноза за годината на Червения Огнен Кон за всички знаци от китайския хороскоп. Прогнозата е изготвена от астролог Петя Георгиева.

Мишка (Плъх)

Направления, възможности, препоръки:

В личен план – затрудненията ще се появяват внезапно и също така внезапно ще изчезват. Разширявайте кръга си на общуване и ще получите помощ в точния момент.

Работа и финанси – избягвайте дългосрочните инвестиции. Печеливши ще са бързооборотните сделки.

Отношения – поддържайте любовния огън с нежност и малко екзотика, за да не угасне.

Здраве и настроение – търсете подходящи начини за изразходване на енергията си, избягвайте екстремните спортове.

Социална активност – ще ви е нужна не само съобразителност, но и смелост при подбора на групите, в които избирате да се включите.

Бик

Направления, възможности, препоръки:

В личен план – освободете се от старите методи и навици. Дайте шанс на спонтанните решения.

Работа и финанси – действайте с присъщото си старание, но и с готовност за иновации. Развивайте организаторските си способности.

Отношения – не прекалявайте с претенциите спрямо хората, които обичате или които навлизат в живота ви.

Здраве и настроение – вредните навици ще са основна причина за здравословни проблеми. Резкият отказ от тях е подходяща инициатива и полезен ход в годината на Коня.

Социална активност – разработвайте резервни варианти за справяне с екстремните ситуации.

Източник: Какво ви очаква през 2026 според китайския хороскоп?