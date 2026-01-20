Избраха българския проект за Венецианското биенале

„Федерация на минорните практики“ ще представи България на 61-ото издание на Венецианското биенале за изкуство, което ще се състои от 9 май до 22 ноември т.г. Това реши журито с председател д-р Светлана Куюмджиева, съобщиха от Министерството на културата.

Спечелилият проект е с куратор Мартина Йорданова и автори Венета Андрова, Гергана Георгиева, Мария Налбантова и Райна Тенева. Той бе избран сред общо 23 кандидатури, допуснати до разглеждане от 7-членното жури в рамките на конкурса за националното участие на България в едно от най-престижните международни събития в областта на съвременното изкуство.

Мартина Йорданова е завършила е медийни науки и публицистика във Виенския университет. От 2020 г. работи в Националната галерия.

През 2026 г. България ще осъществи своето 12-о национално участие във Венецианското биенале за изкуство. За втора поредна година българският павилион ще бъде разположен в експозиционното пространство зала „Тициан“ (Sala Tiziano) в Centro Culturale Don Orione Artigianelli, в близост до Моста на Академията.

Организатори на българското представяне са Министерството на културата и Националната галерия. Съгласно статута, на банера на биеналето в сайта на МК ще бъдат публикувани и резултатите от работата на журито, пише Сега.

Темата на предстоящото биенале е „В минорни тоналности“. Българският павилион ще бъде разположен в пространството, където бяха показани нашите проекти в 18-ото и 19-ото издание на Архитектурното биенале (2023 и 2025), както и в 60-ото издание на Венецианското биенале на изкуствата през 2024 г.