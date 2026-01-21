Почистете мухъла в банята с помощта на оцет

Мухълът не просто загрозява вашия дом. С постоянна влага и ограничена вентилация, баните осигуряват перфектната среда за развитието му. След като се появи, той може да се разпространи бързо и да се превърне в постоянен проблем. Как да се справите с него?

Идентифицирайте източника на мухъла

Ако в банята ви има теч от водопровода, поправете го и отстранете всички други проблеми с водата възможно най-скоро. Ако проблем с влагата в банята причинява мухъл, помислете за инсталиране на вентилатор за отвеждане на въздуха или използване на влагоабсорбатор. Следващата стъпка е почистването на мухъла.

Когато искате да премахнете мухъла в банята си, подходът зависи от засегнатата повърхност. Мухълът може да се появи на различни повърхности, включително тавани, стени, плочки и подове, като всяка от тях изисква различен метод на почистване.

Премахнете мухъла по стените на банята

Белият оцет или водородният пероксид обикновено работят добре за този проблем. По-упоритият мухъл обаче може да изисква разреден разтвор на белина. Нанесете почистващия препарат директно върху петната с мухъл.

Оставете разтвора да престои поне 10 минути, за да проникне и да унищожи мухъла, след което изтъркайте мухъла от стените с четка или гъба за почистване.

Използвайте паста от сода бикарбонат и вода за особено упорити петна. След като мухълът бъде отстранен, избършете стените с чиста и суха кърпа. Осигуряването на напълно сухи стени е от решаващо значение, тъй като задържащата се влага може да доведе до повторно възникване.

Правилното изсушаване може да включва използване на вентилатори, отваряне на прозорци, врата или поставяне на влагоабсорбатор, за да се намали нивото на влага в банята.

Източник: Трикове с оцет, които чистят мухъла в банята