Радост за малките: Излизат книжки "Блуи" на български език

Синьото кученце и семейството му се превърнаха в любимци на милиони деца и родители

21.01.2026 | 17:52 ч. 3
Радост за малките: Излизат книжки "Блуи" на български език

Щурото синьо кученце Блуи от едноименния анимационен сериал завладя света, превръщайки се в истински феномен и любим герой на милиони деца и техните родители, а освен на екраните, вече е и в българските книжарници.

За пръв път на български език най-малките читатели ще могат да се насладят на осем от книжките за Блуи, които са във великолепни цветни издания с обичаните илюстрации от австралийския сериал.

В книжарниците може да намерите:

  • “Блуи: Запознай се с Блуи и Бинго”;
  • “Блуи: Запознай се с Мама и Татко”;
  • “Блуи: Пеперуди”;
  • “Блуи: Земя на сенки”;
  • “Блуи: Лека нощ на плодовия прилеп”;
  • “Блуи: Поточето”;
  • “Блуи: Мама е най-добрата”;
  • “Блуи: Баби”.

Това е само началото на колаборацията между издателство "Сиела" и бранда "Блуи". Читателите могат да очакват още много книжки за малкото кученце.

“Блуи” отдавна затвърди мястото сред най-обичани детски персонажи. Семейството кученца ще дебютира на големия екран през 2027 г. в първия си пълнометражен филм.

С осемте книжки деца и пораснали читатели ще могат да навлязат в света на 6-годишната Блуи, нейната по-малка сестричка Бинго и родителите им - Бандит и Чили. Несравнимият хумор на кратките епизоди на сериала се пренася и в книжките, в които Блуи и Бинго развиват въображението си, научават как да бъдат истински приятели, как да отварят сърцата си за чудеса и как да си прощават.

В “Поточето” читателите ще се запознаят с обитателите на австралийската природа, в “Земя на сенки” ще се впуснат в шеметна игра и ще научат защо да следваш правилата е забавно. В “Пеперуди” Блуи ще открие какво значи да внимаваш да не нараниш нечии чувства. Книжката “Баби” ще ни отговори на въпроса: “Танцуват ли бабите?”, а “Лека нощ на плодовия прилеп” ще ни покаже защо понякога досадните неща (като да си лягаш навреме) са наистина важни.

блуи книжки български език сиела
