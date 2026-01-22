Група "Клас" празнува 40 г. с ново видео на "Тъгувам по теб"

Със специално събитие група "Клас" представи плановете си за 2026 - година, която ще отбележи 40 години от създаването на една от най-разпознаваемите и любими български рок формации. На нестандартна пресконференция в столичен клуб в присъствието на медии, партньори, фенове и близки до групата хора, "Клас" дадоха ясен знак, че навлизат в нов етап, с уважение към наследството си, с уверен поглед напред и вместо ретроспекция, срещата с Бойко Петков, Иван Градинаров и Момчил Колев беше разговор за настоящето и за логичното продължение напред.

Фокус на вечерта беше премиерата на новата версия на "Тъгувам по теб", знакова песен на "Клас", придружена от видео с впечатляваща нова визия, вдъхновена от steampunk естетиката. Видеоклипът, чиято публична премиера е на 22 януари от 11:00 в YouTube канала на групата, носи символиката на видимата механика и движението като метафора за паметта и продължението.

Същевременно важен акцент за 2026 е и преиздаването на легендарните албуми "Госпожа Емилия" и "Слушай силно" на винил. "Госпожа Емилия", първият албум на "Клас", преиздаден на грамофонна плоча, вече може да бъде поръчан предварително. Паралелно с това, в импровизирания разговор, воден от Краси Москов, "Клас" потвърдиха, че вече работят и по нов албум, който ще отбележи техния следващ творчески етап.

Сред най-важните моменти за годината е участието на група "Клас" като хедлайнер в първия ден на втората сцена във фестивала Phillgood, който ще се проведе между 17 и 19 юли 2026 на Гребната база в Пловдив. Новият тридневен фестивал позиционира България сред активните фестивални дестинации в региона, с програма, която за първото си издание включва звездни имена като The Cure, Gorillaz, Suede и Moby.