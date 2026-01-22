Заради селфи сред вълните: Жена за малко да бъде смазана в скалите ВИДЕО

Китайска туристка се размина на косъм със смъртта, след като огромна вълна я запрати в скалите, докато разглеждала забележителности в Египет.

Според информация, предадена от Daily Mail и New York Post, жената посетила Матрух Ай - живописна зона в Мерса Матрух, популярна сред туристите, които се стичат там заради впечатляващите скални образувания и драматичния прибой. За съжаление, приливът може да се разбие в скалите и да създаде риск за хората, които стоят твърде близо до зоната на вълните - както се случило и с въпросната жена.

В драматичния клип се вижда как туристката позира в процеп в морска скала, облечена в оранжева рокля. Изведнъж надигащият се прибой изстрелва вода през отвора като пожарникарски маркуч и събаря жената от мястото ѝ, след което я повлича към морето.

За щастие тя оцелява. Жената описва случилото се като "много страшно", но все пак получила множество охлузвания по тялото. Тя твърди, че е успяла да се върне обратно на брега, като се е хванала за предпазно въже. Туристката е имала късмет, че въжето е било там. Потребители онлайн твърдят, че това спасително въже е било монтирано едва наскоро.

Жената казва, че е имала късмет, че не се е стигнало до по-тежък изход, и обещава да бъде по-внимателна, когато пътува занапред.

Случаят идва на фона на поредица от травми и смъртни случаи с туристи, които позират на красиви, но опасни места.

През лятото майка на две деца загина пред очите на сина си, след като се подхлъзнала от платформа с височина почти 92 метра, докато се опитвала да си направи селфи, за да отпразнува, че е завършила опасен бънджи скок.

Всъщност травмите и смъртните случаи, свързани със селфита на туристически горещи точки, са се превърнали в толкова сериозен риск, че според изследователи те трябва да бъдат обозначени като "проблем на общественото здраве", сочи проучване от 2023 година.