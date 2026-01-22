IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 154

Заради селфи сред вълните: Жена за малко да бъде смазана в скалите ВИДЕО

Травмите и смъртните случаи, свързани със селфита на туристически дестинации зачестяват

22.01.2026 | 23:08 ч. 1

Китайска туристка се размина на косъм със смъртта, след като огромна вълна я запрати в скалите, докато разглеждала забележителности в Египет.

Според информация, предадена от Daily Mail и New York Post, жената посетила Матрух Ай - живописна зона в Мерса Матрух, популярна сред туристите, които се стичат там заради впечатляващите скални образувания и драматичния прибой. За съжаление, приливът може да се разбие в скалите и да създаде риск за хората, които стоят твърде близо до зоната на вълните - както се случило и с въпросната жена.

В драматичния клип се вижда как туристката позира в процеп в морска скала, облечена в оранжева рокля. Изведнъж надигащият се прибой изстрелва вода през отвора като пожарникарски маркуч и събаря жената от мястото ѝ, след което я повлича към морето.

За щастие тя оцелява. Жената описва случилото се като "много страшно", но все пак получила множество охлузвания по тялото. Тя твърди, че е успяла да се върне обратно на брега, като се е хванала за предпазно въже. Туристката е имала късмет, че въжето е било там. Потребители онлайн твърдят, че това спасително въже е било монтирано едва наскоро.

Свързани статии

Жената казва, че е имала късмет, че не се е стигнало до по-тежък изход, и обещава да бъде по-внимателна, когато пътува занапред.

Случаят идва на фона на поредица от травми и смъртни случаи с туристи, които позират на красиви, но опасни места.

През лятото майка на две деца загина пред очите на сина си, след като се подхлъзнала от платформа с височина почти 92 метра, докато се опитвала да си направи селфи, за да отпразнува, че е завършила опасен бънджи скок.

Всъщност травмите и смъртните случаи, свързани със селфита на туристически горещи точки, са се превърнали в толкова сериозен риск, че според изследователи те трябва да бъдат обозначени като "проблем на общественото здраве", сочи проучване от 2023 година.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

снимка вълни турист
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem