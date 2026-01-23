След тайна битка с рака: Почина Франсис Буххолц, бившият басист на Scorpions

Бившият басист на Scorpions, Франсис Буххолц, който е свирил във всички класически албуми на групата, е починал на 22 януари 2026 г. на 71-годишна възраст. Това съобщи семейството на легендата. Той дълго време се е борил с рака.

"С огромна тъга и тежки сърца споделяме новината, че нашият любим Франсис почина вчера след лична битка с рака. Той напусна този свят мирно, заобиколен от любов. Сърцата ни са разбити. През цялата му борба с рака, ние бяхме до него, изправяйки се пред всяко предизвикателство като семейство - точно както ни е учил", написаха роднините му в публикация във Facebook.

"На феновете му по целия свят - искаме да ви благодарим за непоколебимата ви лоялност, любовта ви и вярата, която вложихте в него през цялото му невероятно пътешествие. Вие му дадохте света, а той ви даде музиката си в замяна. Въпреки че струните са замлъкнали, душата му остава във всяка нота, която е изсвирил, и във всеки живот, до който се е докоснал", допълват Хела, Себастиан, Луиза и Мариета.

Буххолц, родом от Хановер, се присъединява към Scorpions през 1973 г. по същото време като водещия китарист Ули Джон Рот. Двамата мъже преди това са свирили заедно в групата Dawn.

Първият албум на Scorpions с участието на Буххолц и Рот е Fly To The Rainbow, издаден през 1974 г.

Рот напуска групата през 1978 г. след издаването на двойния албум на живо Tokyo Tapes, но Буххолц остава до 1992 г. - появявайки се в знакови албуми, включително In Trance (1975), Lovedrive (1979), Animal Magnetism (1980), Blackout (1982) и Love At First Sting (1984).

По време на дългия си престой със Scorpions, Буххолц получава единствената си авторска заслуга за песента Kicks After Six от последния си албум с групата, Crazy World от 1990 г. Този албум включва най-големия хит на Scorpions, мощната балада Wind Of Change.

По-късно в кариерата си той се свързва отново с Ули Джон Рот и друг бивш китарист на Scorpions, Майкъл Шенкер, като допринася за два албума на групата на Шенкер Temple of Rock, Bridge The Gap от 2013 г. и Spirit On A Mission от 2015 г.

През 1991 г., докато все още е член на Scorpions, Буххолц размишлява върху кариерата си в интервю за списание Riff Raff. Той се позова на тогавашния актуален албум Crazy World:

"Мисля, че за мен обикновено последният албум е любимият ми, защото е най-свежият. Последният албум, който записахме за много кратко време. В него има повече емоционални неща. Слушайки други албуми, много харесвам Lovedrive. И Love at First Sting е много добър албум, един от любимите ми албуми. Когато съм си вкъщи, след турне, имам един от онези дни, в които си спомням какво си направил, изпивам бутилка червено вино, вадя всички стари албуми, сядам там и ги слушам до четири часа сутринта и преживявам отново всички тези ситуации."

Размишлявайки върху любимите си спомени от Scorpions по време на интервю за Brave Words през 2007 г., Буххолц споделя:

"Имахме толкова много страхотни моменти, че не мога да кажа дали този беше най-великият или онзи беше най-великият. Разбира се, Фестивалът на музиката за мир в Москва беше страхотен ден, страхотен момент, но такива бяха и всички останали концерти, направихме толкова много страхотни концерти, хиляди концерти."

Буххолц остава след себе си съпругата си Хела и трите им деца, Себастиан, Луиза и Мариета.