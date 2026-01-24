Младият Филип Донков говори за вдъхновението и новите си проекти

Младият изпълнител Филип Донков завладява сърцата на публиката с присъствие, талант и китара. Той вече пише своя музикален път с втората си авторска песен, озаглавена "История без край".
Историята на новото му парче
Историята се ражда в караваната на музикалния продуцент и аранжор Ангел Дюлгеров.
"Много случайно се случиха нещата с тази песен. С Дюлгеров се познаваме от доста време, но започнахме да говорим за музика и по-дълбоки проекти на концерт на Любо Киров, с когото се познаваме. Тогава той се обърна към нас и попита: "Вие, двамата, защо не направите нещо заедно?". Ангел беше завладян от идеята, разменихме си контактите и лятото се разбрахме да се видим. Дойде лятото, попитах го дали все още е съгласен да направим проект заедно, той отговори: "С най-голямо удоволствие", призна Донков в съботното издание на "България сутрин".
Двамата се срещат на Арапя.
"Бяхме две седмици на неговата каравана и процесът беше уникален - да пишеш с две китари, залез, невероятен плаж, е невероятно. Само на такива места могат да се "родят" такива проекти. За жалост, забелязвам, че все повече артисти, дори в световен мащаб, не са толкова нотно грамотни, тогава оставят песните им да бъдат написани от продуцентите. За мен като артист е изключително важно това, което искаш да предадеш на хората, да дойде от теб, да можеш да го напишеш", допълни изпълнителят в ефира на Bulgaria ON AIR.
Предстоящият албум
Той разкри, че заедно с Дюлгеров подготвят и EP албум.
"Имам афинитет към китарата и винаги първо идва инструменталът, а след това останалото. Трябва да има муза във всичко, което правиш, тогава музиката сама идва. Много съм благодарен, че съм близък с големия Васил Найденов, мога сега да му звънна и да му кажа: "Имам идея, искам да чуеш, за да ми дадеш съвет". Той е изключителен човек и професионалист. Радвам се, че успя да ме усети като музикант", разказа Филип Донков.
Филип се занимава с класическа китара от 9-годишен, като добавя, че това е най-голямата му страст.
"В днешно време социалните мрежи са движещата се сила един човек да стане по-популярен, да набере почитатели и да работи. Познавам хора, които изцяло се изхранват от социалните мрежи. Радвам се, че така се случи и при мен. Това, което не ми харесва, е, че се губи искрата да отидеш да си купиш диск, винил", коментира още той.
