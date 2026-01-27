Майло Вентимиля ще става татко за втори път!

Майло Вентимиля ще става баща за втори път! 48-годишният актьор и съпругата му - 42-годишната Джара Мариано, очакват второто си бебе.

Американската моделка съобщи щастливата новина чрез социалната мрежа Instagram. Тя публикува в профила си снимка по повод първия рожден ден на дъщеря си Ке'ала Корал. Момиченцето се роди на 23-и януари 2025 г. Вижда се как Джара е във водата и държи малката. Моделката е по бански и ясно се забелязва наедрялото ѝ коремче.

"Честита 1 годинка, момиченце. Когато дойде в живота ми, аз имах 2 различни мисли, една веднага след другата - аз бих умряла за теб на секундата, но сега аз също трябва да живея колкото се може по-дълго, за да бъда наоколо и да се уверя, че си в безопасност. Това е най-уникалната любов, която някога съм преживявала, точно каквато и уникална душа имаш ти. В свят с толкова много страх и омраза, аз знам, че ти ще донесеш твоята лъчиста светлина, където и да отидеш, за да го направиш по-добро и по-светло място за тези около теб. Обичам те, Ке'ала Корал, завинаги", написа Мариано.

Тя не споделя нищо за втората бременност, но приятели и фенове я затрупаха с поздравления.

