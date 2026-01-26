DJ-ят от сватбата на Бруклин Бекъм описа неприличният танц на Виктория със сина ѝ

Стана ясно как е протекъл "неприличният танц" на Виктория Бекъм със сина ѝ Бруклин Бекъм по време на сватбата му с актрисата Никола Пелц през април 2022 г.

През миналата седмица 26-годишният готвач обвини родителите си Вики и Дейвид Бекъм, че отдавна искат да саботират връзката му с Никола, а майка му дори провалила първия им сватбен танц с актрисата.

"Моята майка си присвои първия ми танц със съпругата ми, който беше планиран от седмици - за романтична любовна песен. Пред всичките ни 500 сватбени гости, Марк Антъни ме извика на сцената, когато по график трябваше да бъде моят романтичен танц със съпругата ми, но вместо това, майка ми ме чакаше, за да танцува с мен. Тя танцува много неприлично с мен пред всички. Никога не съм се чувствал толкова некомфортно и унижен в целия ми живот", написа той в Instagram.

Сега проговори DJ-ят от сватбата - DJ Fat Tony.

Става ясно, че Бруклин е трябвало да постави ръцете си на бедрата на майка си, а Пелц се разплакала.

"Нямаше танц с клякания, нямаше PVC гащеризон, нямаше действия тип Spice Girls. Думата "неуместно", защо казах, че е неуместно - беше заради тайминга.", посочи той в "This Morning".

Драмата започнала покрай певеца Марк Антъни. Той извикал Бруклин при него по време на изпълнението си и помолил Виктория да се присъедини, като я нарекъл "най-красивата жена в стаята".

Това огорчило булката Никола.

Какво още разкри той четете в teenproblem.net